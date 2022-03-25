Emlak vergisi ne zaman ödenir, ödeme tarihleri? 2022 emlak vergisi ne kadar?

Emlak vergileri ödeme tarihleri ve miktarı sorgulanıyor. Her yıl iki eşit taksitle tahsil edilen vergiler zamanında ödenmezse her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanır. Peki, Emlak vergisi ne zaman ödenir, ne kadar?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisinin birincisi mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödeniyor.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Buna göre, 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42'nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle 6 bin 173 Türk lirası olarak tespit edildi.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.