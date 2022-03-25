Kredi müjdesi! Son fırsat! Sıfır faiz iki yıl geri ödemesiz!

Faizsiz para desteği! Başvuru süreci devam ediyor. 100 bin TL sıfır faiz ile veriliyor. 2 yıl hiçbir ödeme yapılmıyor. Faizsiz 100 bin lira kredi desteği ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Kredi desteğinde son tarih 31 Mart. KOSGEB'den açıklama geldi. İstihdam edilecek her bir personel için KOSGEB, işletmeye faizsiz kredi desteği verecek. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin lira, kadın istihdamında ise 110 bin lira kredi desteği sağlanıyor. 100 bin lira faizsiz kredi desteğinden kimler yararlanabilir? KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, pandemi döneminde zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak ve istihdam sayısını arttırmak için sunulan 100 bin TL faizsiz kredi destek başvurularının 31 Mart’ta sona ereceğini ve ödemelerin başladığını söyledi. KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen mikro küçük işletmelere yönelik destek programı hakkında bilgi ver verdi. KOSGEB olarak pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak, gördükleri yan etkileri azaltmak ve istihdam sayısını arttırmak amacıyla yeni bir destek programı açıklandığını belirten Çepni, “Bu kapsamda mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL destek verilecek. Mikro işletmeler iki kişiye kadar eleman alabiliyorlar. Küçük işletmelerde alacakları kişi başına 100 bin TL destek alabilirken, beş kişiye kadar iş imkanı verebiliyorlar” dedi.

Projeye son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu ve projede il bazında kota bulunmadığını kaydeden Çepni, “Afyonkarahisar’daki başvuru oranı arttı. Hızlıca başvurularını yapmaya, istihdam oluşturmaya davet ediyoruz. 31 Mart’ta sona erecek başvurular ve şu anda ödemeler yapılmaya başlandı” diye konuştu.

Projenin detaylarını anlatan Çepni, “2019 yılında 75 bin TL net satış hâsılatına sahip olan işletmeler başvurabiliyor. Projeden imalat sanayisi sektörü tümden yararlanabiliyor. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de belli kapsamda olanları yararlanabiliyor. İşletmeler web sitemizden detaylı bilgi alabilirler. İşletmeye alınacak elemanlarla ilgili de şartlarımız bulunuyor. İşletmeye alınacak personelin mesleki veya teknik lise mezunu olması gerekiyor ya da üniversite mezunu olması gerekiyor. Son üç yıl içerisinde 180 günden fazla prim gününün bulunmaması, yabancı uyruklu olmaması şartı aranıyor. Ayrıca ödeme aşamasında işletmenin vergi veya SGK borcunun da bulunmaması gerekiyor. Projemizde kadınlarımıza yönelik pozitif bir ayrıcalık yapılıyor. Projeye başvuran kadın işletme ise ve işletmeye kadın istihdamı yapılıyorsa kişi başına 10 bin TL fazla destek ödemesi yapılıyor. Projemizden yararlanmak isteyen ilimizdeki tüm işletmeleri hızlıca başvuru yapmaya davet ediyoruz” dedi.

KİMLER İŞE ALINABİLİR?

Personel işe alınmadan önce destek başvurusu yapılacak. Eş, anne, baba, kardeş ve çocuk için destek ödemesi alınamayacak. İşe alınacakta bunlara bakılacak: Meslek lisesi veya teknik lise mezunu olması gerekiyor. En az 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu olmalı. Doğum yılı 1981 ve sonrası olanlar için geçerli. Son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla çalışmamış olmalı.

İŞVERENDE ARANACAK KOŞULLAR

Desteklenen sektörlerde 2019 ve öncesinde kurulmuş olmalı. 2019 yılı cirosu en az 75 bin lirayı bulmalı.

Hedef sektörlerde faaliyet gösteren genç girişimcilerde ciro şartı olmaksızın 2017 ve öncesinde kurulmuş olmalarına bakılıyor.

Destek döneminde çalışan sayısı 2021 yılı ortalamasının altına düşmemeli. Mikro ve küçük işletme olmalı. Vadesi gelmiş veya yapılandırılmış SGK ve vergi borcu bulunmamalı.

KOSGEB KREDİSİ HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

İmalat: Gıda, içecek, tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı, mobilya imalatı.

Toptan ve perakende ticaret: motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Lokanta ve seyyar yemek hizmeti.

İdari ve destek hizmetleri: Seyahat acentesi, tur operatörü.

Diğer faaliyet hizmetleri: Kuru temizleme, kuaför ve güzellik salonları.

"FAİZ VE KOMİSYON ALINMAYACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da kredi desteği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Nisan ayında pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı başlattıklarını hatırlatan Bakan Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan programın yeni fazında imalat sektörünün yanı sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan pek çok hizmet ve ticaret sektörünü de programa dahil ettik.” demişti.

Bakan Varank, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmelerin 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin TL’lik geri ödemeli destek alacağını ifade ederek “Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek.” diye konuşmuştu.

100 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşletmeler, desteği aldıktan sonra 24 aya boyunca ödemeye yapmayacağını vurgulayan Varank, “Sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e ödeme yapacak.” dedi.

Varank, başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını belirterek “Son başvuru tarihi, 31 Mart 2022. Destek kapsamında olan işletmelerimizi bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

KİMLER KAPSAMDA?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3’üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

DESTEK ÖDEME ŞARTI NEDİR?

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.