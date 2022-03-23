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    EkonomiArabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bir dönem resmen sona eriyor, 31 Mart'tan itibaren artık...
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    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bir dönem resmen sona eriyor, 31 Mart'tan itibaren artık...

    Arabası olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Bir dönem resmen sona eriyor. 31 Mart'tan itibaren otoyol ve köprülerde sadece HGS geçerli olacak. OGS cihazları ise artık kullanılmayacak. Şu ana kadar OGS kullanıcılarının yüzde 30'u hesaplarını değiştirdi. 800 bin kişinin daha bu süreçte geçiş yapması bekleniyor. Öte yandan Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 24 milyon 328 bin 780'den 25 milyon 385 bin 84'e yükseldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaparak mega şehirde toplam araç sayısının 4 milyon 688 bin 22 olduğunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

    23.03.2022 - 22:19 |
    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bir dönem resmen sona eriyor, 31 Mart'tan itibaren artık...

    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber. Bir dönem resmen sona eriyor. Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak. 

    Araç sahipleri OGS cihazlarını aldıkları bankaya, 31 Mart tarihinden önce başvuruda bulunacak. OGS cihazları kapatılıp yerine HGS etiketleri temin edilecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların OGS cihazları iptal edilecek. HGS'ye dönüş işlemleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT iş birliğinde yürütülüyor.

    "800 bin kişinin daha dönüşüm yapmasını bekliyoruz"

    Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, HGS'ye geçişle ilgili şu bilgileri verdi:

    "Bankaya gidip fiziki olarak temin edilebilir. Mobil uygulamalarla internet üzerindeki ilgili portallarla bunu çok rahat yapabilmekteyiz. OGS abone sayısı 1 milyon 200 bin civarında. Şu ana kadar yüzde 30'u yaklaşık 400 bin civarında işlem yapıldı. Geri kalan 800 bin kişinin de ay sonuna kadar dönüşümü yapmalarını bekliyoruz."

    Uraloğlu, yapılan düzenlemeyle gişelerde yaşanan karışıklığın önüne geçilerek trafik güvenliğinin de sağlanması hedefleniyor.

    Düzenlemenin hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlaması bekleniyor.

    İstanbul'da her 3 kişiye 1 araç düşüyor

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal paylaşım hesabından İstanbul'un araç istatistiklerini paylaştı. Buna göre, son 1 yıllık sürede İstanbul'da toplam 213 bin 486 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Günde ortalama 585 araç trafiğe çıktı. Toplam araç sayısı da 4 milyon 688 bin 22 oldu.

    Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 25,4 milyona yaklaştı

    Öte yandan TÜİK verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 24 milyon 328 bin 780'den 25 milyon 385 bin 84'e yükseldi. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 12 azaldı

    Şubatta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,3 azalarak 66 bin 567'ye geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 7,7 azalışla 3 bin 255'e düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ikinci ayında 63 bin 312 artış kaydetti.

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