°
Şehir seçiniz
    BİST2.462-0.18EURO15.830.78USD14.950.61ALTIN901.860.56
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiAnneler Günü'nde en ucuz orkide 150 TL
    HaberlerEkonomi Haberleri Anneler Günü'nde en ucuz orkide 150 TL
    ABONE OL

    Anneler Günü'nde en ucuz orkide 150 TL

    Mersin'de, pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesi orkideler, en düşük 150 TL'den satışa sunuldu. Günün sembolü olan karanfil 20, papatya 10, rengarenk dahlialar ise 30 TL'den alıcı bekliyor.

    06.05.2022 - 15:16 | | DHA
    Anneler Günü'nde en ucuz orkide 150 TL

    Günler öncesinden hazırlıklarına başlanılan Anneler Günü için yetiştirilen çiçekler, kesimi ve paketlemesi yapılarak farklı şehirlere sevk edildi. Daha uzun hatırlanması için özellikle tercih edilen orkidelerin en ucuzu ise 150 TL'den satışa sunuldu. 8 Mayıs akşamına kadar yoğun mesai harcayacak çiçeklerin raflarını süsleyen günün sembolü karanfil 20, papatya 10, rengarenk dahlialar da 30 TL'den alıcı bekliyor.

    Anneler Gününde en ucuz orkide 150 TL

    Mersin'de orkide, kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimi yapan Ahmet Fatih Çiçek, kesme çiçeklerin yerine daha uzun süre hatırlanması için orkide ve saksı çiçeklerinin tercih edildiğini kaydetti. Anneler Günü'nde orkidenin 150 ile 450 TL arasında satılacağını belirten Çiçek, "Anneleri evde daha uzun süre bakabilsin, baktıkça kendilerini hatırlasınlar, diye orkide ve saksı çiçekleri tercih ediliyor. Bunların fiyatları biraz daha uygun olduğu için talepleri birkaç kat artabiliyor” dedi.

    Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan sorunların yanı sıra konteyner ve uçuş maliyetlerinin yüksek olması yüzünden dış piyasanın Türkiye’ye ilgisinin artığını kaydeden Çiçek, Balkan ile Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa’dan yoğun talep aldıklarını anlattı.

      GÜNCEL HABERLER

      Süper Loto İstanbul Bakırköy’e büyük ikramiye kazandırdı

      Süper Loto İstanbul Bakırköy’e büyük ikramiye kazandırdı

      Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

      Fuat Oktay'dan Bakan Soylu'ya ziyaret

      İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan sığınmacı açıklaması

      İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan sığınmacı açıklaması

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Süper Loto İstanbul Bakırköy’e büyük ikramiye kazandırdı

      Süper Loto İstanbul Bakırköy’e büyük ikramiye kazandırdı

      Sıradaki Haber
      Merkez Bankası'ndan flaş dolar euro açıklaması

      Merkez Bankası'ndan flaş dolar euro açıklaması

      Sıradaki Haber
      Yetim aylığına haciz gelir mi? Yetim aylığının vergi borcu nedeniyle kesilir mi?

      Yetim aylığına haciz gelir mi? Yetim aylığının vergi borcu nedeniyle kesilir mi?

      Sıradaki Haber
      Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

      Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

      Sıradaki Haber