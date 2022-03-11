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    EkonomiAnkara'da toplu taşıma ücretlerine zam! Yüzde 70 arttı...
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    Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam! Yüzde 70 arttı...

    Ankara'da toplu taşıma ücretleriyle ilgili son dakika gelişmesi! Resmen değişti. Belli oldu. Başkent’te toplu taşıma ücretlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nca belirlenen 6,5 TL olan toplu taşıma ücretleri, 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

    11.03.2022 - 20:22 |
    Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam! Yüzde 70 arttı...

    EGO Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifesi, akaryakıta gelen zamlar ile ara vermeksizin artan maliyetler nedeniyle UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlanmıştır. UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde tam bilet tutarı 6,5 TL, indirimli bilet tutarı 3,5 TL ve öğrenci abonman ücreti ise aylık 90 TL’ye 225 biniş olarak uygulanacaktır” denildi.
    Açıklamada, “Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsleri esnafı fiyatın en az 8 TL olmasını talep etmiş, ulaşım maliyeti ise 10,5 TL olarak açıklanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın aradaki farkı Belediyenin sübvanse edeceğini açıklamasının ardından fiyat artış oranı kısıtlı tutulmuştu. Bir önceki fiyat artışı yapılan 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetler ortalama yüzde 70 oranında artmış, sadece akaryakıt fiyatlarında yüzde 79 artış yaşanmıştı” ifadelerine yer verildi.

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