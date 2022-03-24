Amazon Türkiye'ye geliyor! Yüzlerce kişi için iş fırsatı, tarih açıklandı

Ülkemizdeki faaliyetlerine ilk kez 2018 yılında internet üzerinden satışla satışlara başlayan Amazon, 5 yılın ardından Türkiye’ye önemli bir Yatırım yapma karar aldı. Dün yatırım planını kamuoyuyla paylaşan şirket, bu yılın sonbahar döneminde İstanbul’da açmayı hedeflediği Türkiye’deki ilk lojistik üssü ile bir yılda 1000’i aşkın çalışan için istihdam yaratmayı planlıyor. Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde bir yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, “Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz. Tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senemizde yaratacağımız bini aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlıyız” açıklamasında bulundu. Perego sözlerine, “İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz” şeklinde devam etti.

YATIRIM OFİSİ TAKİP ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise, “Amazon’un Türkiye’deki ilk lojistik üssü olacak, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü önceliklendiren ve istihdam oluşturan yatırım kararı da söylemlerimizin somut bir örneği oldu. Bu yatırım, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürekli gelişen lojistik altyapımızın son yıllarda büyük ivme kat eden e-ticaret sektörümüzün iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibi ile hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyu ile paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Ülkemize güvenip yatırım yapan Amazon ekibine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Şirket, Tuzla’da kurulacak yeni lojistik üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi bölümlerde işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacak.

KOBİ’LERİN DE YÜZÜ GÜLECEK

Amazon’un pazaryerinde satılan ürünlerin yarısından fazlası KOBİ’ler tarafından satılıyor. Şirketin Türkiye’de yatırım yapması KOBİ’lerin dünyaya açılması anlamına da geliyor. Şirket açıklamasında, “Operasyonel süreçlerde yapılan geliştirmeler, çoğu Amazon Lojistik (FBA) sistemleri üzerinden depolama ve gönderim yapan KOBİ’lere ürünlerini dünya genelinde yüz milyonlarca müşteriye ulaştırma fırsatı sunmanın yanı sıra, markalarını büyütmelerine, satışlarını arttırmalarına ve istihdam yaratmalarına yardımcı oluyor” ifadeleriyle bu noktaya da değindi.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ ARASINDA

E-ticarette dünya devi olan Amazon, yalnızca bu alanda faaliyet göstermiyor. Online yayıncılık, dijital veri servisleri, bulut bilişimi ve yapay zeka alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su ABD’li iş insanı Jeff Bezos, 187.3 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin 5 insanı arasında yer alıyor. Öte yandan, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması’na göre, Amazon 2021 yılında 350 milyar Dolar değerle dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor. Araştırmada en değerli şirket ise 355 milyar dolarla Apple ilan edilmişti.