Gram altın ile ilgili bomba tahmin! Tarih verildi, altında yeni rekor resmen açıkladı, 1450 lira

Para ve ekonomi piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz, altın, gümüş yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulunurken, ev alacaklara da kritik bir uyarıda bulundu.

Altın fiyatlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken İslam Memiş, “Senin bir yıl içinde elindeki 10 gram altının, 15 gram oldu mu? Sen ona bak. Bir yıl içinde gram altın 800 lira oldu, 1000 lira oldu senin ilgilendirmez. Geçen yıl nasıl 500 liraydı, ondan önceki yıl nasıl 400 liraydı, ondan önce nasıl 300 liraydı... Altın fiyatları gram bazında düşmez. Bugün 900 lirayı konuşuyorsun, seneye 1500 lirayı konuşacaksın, ondan sonra 2000 lirayı konuşacaksın, ondan sonra 3000 lirayı konuşacaksın. Nefesini boşuna tüketme, elindeki miktarı artır, 10 bin dolarım 15 bin dolar oldu mu? 10 gramım 20 gram oldu mu? Fiyatla değil miktarla işiniz olsun, ben bunu söylüyorum” dedi.

“BUNU YAPAN KAZANMADI, KUMAR OYNADI”

Kaldıraçlı işlemlerin bir kumar ve balon olduğunu söyleyen Memiş, “Sosyal medyadaki bilgileri alıp kendini çok akıllı zannetmek ve hemen al-sata başlamak, bittin mahvoldun ve kazanmadın. Kim ben kazandım diyorsa emin olun yalan. Kaldıraçlı işlemler kumardır” ifadelerini kullandı.

“UZUN VADELİ YATIRIMCI OLUN”

Yatırımcılara uzun vadeli yatırım tavsiyesinde bulunan Memiş, şunları söyledi:

“Gram altın geçen yıl 500 liraydı, bugün bin lira, bir kilo altında 500 bin lira para kazanmışsın. Ne yaptın biliyor musun, hiçbir şey yapmadın, aldın ve kenara koydun. Peki ben oyuncuyum diyen insanlar ne yaptı biliyor musunuz? Gezmedi, tozmadı, yatmadı, uyumadı ve bu hayatın tadını alamadı, hayatı kendine par aile zindan etti. Paranın esiri oldu, paranın kölesi oldu. Telefonla yattı, telefonla kalktı. Bu çok yanlış bir şey.

Ben bu arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum; mutlaka uzun vadeli bir yatırımcı olun, mutlaka miktara odaklanın, neye yatırım yaparsanız yapın; bu sizin tamamen kişisel tercihiniz döviz olabilir, altın olabilir kripto para olabilir. Adı mutlaka uzun vadeli olmalıdır.”

“ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRECEĞİZ”

“Altın gümüş ve döviz kurlarının yukarı yönlü devam edeceğini tahmin ediyorum” diyen Memiş, “Yıl içinde yeni rekorlar göreceğiz, benim beklentim o yönde! Mesela gram altının 1450 lira seviyesine gelmesini bekliyorum, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesine geleceğini bekliyorum. Döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar olacağını göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

İslam Memiş, kısa vadede dalgalanma uyarısında bulunarak, “Bütün merkez bankaları kendi paralarını kontrol etmek için yeni bir sistem kurdu ve resmi olarak bunu açıklamadılar; sabit kur politikası, bunu uyguluyorlar. Biz bunu görebiliyoruz rakamsal değerlerden ve piyasalardan” dedi.

“PARANIZ VARSA EV ALIN”

Altın, gümüş, döviz ile ev alma arasında kalanlara da tavsiyede bulunan Memiş, şunları söyledi:

“’Benim param hazır, satın alacağım ev hazır; acaba hazır paramla altın alsam, döviz alsam, gümüş alsam biraz daha değer kazansa da sonra mı ev alsam?’ sorusu çok geliyor. Hayır. Eğer paranız hazır ise bence hemen ev almayı ihmal etmeyin. Gelecek yıl ve gelecek yıllarda kesinlikle emlak fiyatlarının düşeceğini beklemek gibi bir yanılgı içine girmeyelim.”

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN...