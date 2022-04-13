14 Nisan A101 kataloğu 2022! A101 aktüel 14 Nisan ürünler kataloğu ile indirimli ürünler neler, perşembe günü A101’de neler var?

A101 aktüel 14 Nisan ürünler kataloğu araştırması başladı. Bu hafta a101 Adın Aldın kataloğunda el mikserinden saç kurutma makinesine, ultra HD andrid televizyondan cep telefonuna, biberon ısıtıcısından hava nemlendiricisine kadar pek çok ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. Peki, A101 aktüel 14 Nisan 2022 indirimli ürünler neler, perşembe günü A101’de neler var? İşte 14 Nisan A101 aktüel 2022 ürünler kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Gliss 500 ml Şampuan Çeşitleri 27,90 TL.

Omega 3 10’lu Yumurta 16,95 TL

Ekici/Sütaş 1 Kg Tam Yağlı Süzme Peynir 35,95 TL

Marmarabirlik 400 gr Kuru Sele Zeytin 19,95 TL

Yöremce 1000 gr Beyaz Nohut 21 TL

Kemal Kükrer 250 ml Nar Ekşisi 23,50 TL

Jacobs Monarch 100 gr Gold Kahve 29,95 TL

Çerezya 150 gr Kavrulmuş Fındık İçi 13,75 TL

Aptamil 250 gr Devam Sütü Çeşitleri 52,95 TL

Fairy Hepsi Bir Arada 50’li Bulaşık Makinesi Kapsülü 74,95 TL

Feast Gurme 300 gr Dondurulmuş Kaplamalı Peynir Çubukları 19,95 TL.

Tarabya 500 gr Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri 27,50 TL

Kebir 500 gr Tereyağı 39,90 TL

Bozbeyi 600 gr Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 35,95 TL

Ahir 900 gr Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 36,95 TL

Yörükoğlu 1 Litre Süt 8,90 TL

Pınar 1 Litre Yarım Yağlı Süt 8,50 TL

Torku 1 Litre Yarım Yağlı Süt 8,50 TL

Birşah 1500 ml Ayran 7,95 TL

Balık Dünyası 500 gr Dondurulmuş Karides 24,50 TL

İçim 1250 gr Kaymaklı Tava Yoğurt 18,25 TL

Beşler 1500 gr Kaymaklı Tava Yoğurt 19,95 TL

Pınar Lezzet Keyfi 500 gr Hindi Salam 20,50 TL

Nimet 800 gr Dondurulmuş Su Böreği 26,95 TL

Oetker 195 gr Kakaolu Puding 7,25 TL

Oreo Kremalı Kakaolu Bisküvi 19,95 TL

Tat 3’lü Sos Paketi (Ketçap 250 g, Mayonuz 210 g, Acı Sos 100 g) 19,95 TL

Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2,199 TL.

Toshiba 58″ Ultra HD Android TV 7,599 TL

Toshiba 43″ Ultra HD Smart TV 5,299 TL

Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led TV 2,399 TL

QCY T17 Bluetooth Kulaklık 199 TL

Elitled Uzaktan Kumandalı 9 W Led Ampul 37,95 TL

Lenovo Ideapad 3 Notebook 3,799 TL

SEG 4500 No-Frost Buzdolabı 4,999 TL

SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 2699 TL

SEG Bulaşık Makinesi 2,999 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2,799 TL

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 849 TL

Homend Foodrunner El Mikseri 279 TL

Kiwi Kablosuz Mini Süpürge 99,95 TL

Kiwi Doğrayıcı 169 TL

Arzum Saç Kurutma Makinesi 199 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 119 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 139 TL

Pompalı Termos 1.9 L 155 TL

Paşabahçe Borcam Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 2100 cc 34,95 TL

Metaltex 2 Katlı Banyo Rafları 29,95 TL

Metaltex Ayaklı Yedekli Tuvalet Kağıtlık 34,95 TL

Tüy Toplama Rulosu 60 Yaprak 12,50 TL

Üç Ayaklı Cam Kase 10 cm 4,50 TL

Cem Nero Çift Taraflı Balık ve Gözleme Tavası 32 cm 79,95 TL

Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 43 cc 16,50 TL

Narenciye Sıkacağı ve Un Eleği 19,95 TL

Matara 750 cc 9,95 TL

Meyve Sebze Bıçağı 2'li 9,95 TL

Silikon Servis Gereçleri 14,95 TL

Borosilikat Fırın Tepsisi 3200 cc 29,95 TL

Silikon Nihale 14,95 TL

Silikon Tepsi Tutacağı 14,95 TL

Büyük Boy Opal Tabak Çeşitleri 15,95 TL

Küçük Boy Opal Tabak Çeşitleri 9,95 TL

Paşabahçe Saklama Kabı 3'lü 39,95 TL

Boyalı Yağlık&Su Şişesi 12,95 TL

Metaltex Karma Kek Kalıbı 29,95 TL

Brillant Bebek Nevresim Takımı 99,95 TL

Brillant Bebek Baskılı Pike 34,95 TL

Bebe Welsoft Nohut Battaniye 39,95 TL

Silk&Blue Bebek Penye Battaniye 54,95 TL

Little Plane Bebek Muslin Battaniye 34,95 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı 79,95 TL

Silk&Blue Bebek Hastane Çıkışı 5’li 59,95 TL

Silk&Blue Bebek Pijama Takımı 42,95 TL

Silk&Blue Bebek 2’li Yarım Kollu Çıtçıtlı Body 39,95 TL

Silk&Blue Bebek 2’li Alt 39,95 TL

Silk&Blue Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 29,95 TL

Silk&Blue Kız Bebek Dantelli Çıtçıtlı Bosy Atlet 15,95 TL

Silk&Blue Bebek Kapitoneli Yelek 21,95 TL

Bebek Örme Yelek 17,95 TL

Silk&Blue Bebek Mama Önlüğü 27,95 TL

Little Plane Bebek Ağız Mendili 5’li 15,95 TL

Little Plane Bebek Muslin Omuz Bezi 9,95 TL

Silk&Blue Bebek Soket Çorap 12,95 TL

Little Plane Bebek Triko Örgü Patik 8,95 TL

Do Re Mi Bayam Seamless Hamile Taytı 69,95 TL

Bebek Kundak Banyo Havlusu 34,95 TL

Silk&Blue Bebek Külotlu Çorap 16,95 TL

Silk&Blue Kız Bebek Tişört Tayt Takım 39,95 TL

Bebek Banyo Eldiveni 7,95 TL

Piranha Bebek IP Kamera 299 TL.

Kiwi Bebek Saç Kesim Makinesi 99,95 TL

Alfresh Hava Nemlendirici 239 TL

Kiwi Biberon Isıtıcısı 199 TL.

Plastik Çocuk Elbise Askısı 8,50 TL

Led’li Baykuş Gece Lambası 19,95 TL

Nuk Cam Biberon Çeşitleri 79,95 TL

Cam Biberon 2’li Set 22,50 TL

Cam Matara 7,50 TL

Desenli ve Lisanslı Bardak 2,95 TL

Çocuk Klozet Adaptörü 24,95 TL

Çocuk Sandalyesi 45 TL

Hobi Masası 34,95 TL

Desenli Çocuk Taburesi 17,50 TL

Giderli Şeffaf Bebek Küveti 69,95 TL

Şeffaf Su Kovası 29,95 TL

Şeffaf Maşrapa 6,95 TL

Casati Sinergia Tavan Boyası 10 kg 89,95 TL

Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 kg 109,95 TL

Boya Rulosu 20 cm 14,95 TL

Tornavida 3'lü 16,95 TL

Boya Ürünleri/Adet 5,95 TL

Slim Organizer 12 Gözlü 19,95 TL

16 inç Takım Çantası 44,95 TL

Varta Alkalin Kalem Pil 4'lü 19,95 TL

Varta Alkalin İnce Pil 4'lü 19,95 TL

Boyacı Tulumu 14,95 TL

Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Uzatma Kablosu 99,95 TL

Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Tekli Priz 79,95 TL

Mala 24,95 TL

Hobi Boyacı Seti 14,95 TL

Hobi Boyacı Seti 9,95 TL

Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 279,95 TL

Piranha Şarjlı El Testeresi/Ağaç Kesme ve Dal Budama 649 TL

4+1 Profil Merdiven 229,95 TL







