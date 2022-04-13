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    EkonomiSterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü
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    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    İngiliz Sterlini, ABD Doları karşısında Kasım 2020`den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti

    13.04.2022 - 13:32 |
    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    İngiliz sterlini, İngiltere'de enflasyon rakamlarının Mart'ta son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktığının açıklanmasının ardından ABD doları karşısında Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

    İngiliz sterlini (GBP) yüzde 7,0 seviyesinde gerçekleşen Marta ayı TÜFE rakamının ardından 1,2973 ABD doları (USD) seviyesini gördü. GBP şu sıralarda 1,3003 USD seviyesinden işlem görüyor.

    EUR/GBP paritesi ise 0,8331 ile düne göre yatay bir seyir izliyor.

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