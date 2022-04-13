°
Şehir seçiniz
    BİST2.4830.80EURO15.830.16USD14.59-0.06ALTIN928.630.71
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiTÜİK, dış ticaret endekslerini açıkladı
    HaberlerEkonomi Haberleri TÜİK, dış ticaret endekslerini açıkladı
    ABONE OL

    TÜİK, dış ticaret endekslerini açıkladı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret endekslerine göre; şubat ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5, ithalat birim değer endeksi yüzde 36,5 arttı.

    13.04.2022 - 13:00 |
    TÜİK, dış ticaret endekslerini açıkladı

    TÜİK, şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; şubat ayında ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. Endeks 2021 yılının aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, yakıtlarda yüzde 54,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 arttı.

    Şubat ayında ihracat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 artarken, yakıtlarda yüzde 7,5 azaldı.

    TÜİK, dış ticaret endekslerini açıkladı


    İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ, YÜZDE 36,5 ARTTI

    Şubat ayında ithalat birim değer endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,8, yakıtlarda yüzde 177,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,7 arttı.

    Şubat ayında ithalat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 1,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,0 arttı.

    TÜİK, dış ticaret endekslerini açıkladı

    MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ocak ayında 152,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 azalarak, 2022 Şubat ayında 150,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Şubat ayında 124,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,5 artarak, 2022 Şubat ayında 143,1 oldu.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ocak ayında 116,7 olan ithalat miktar endeksi de yüzde 1,0 azalarak, 2022 Şubat ayında 115,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Şubat ayında 101,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,9 artarak, 2022 Şubat ayında 107,8 oldu.

    İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 Şubat ayında 95,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 18,8 puan azalarak, 2022 Şubat ayında 76,3 oldu. 

    GÜNCEL HABERLER

    Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...

    Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Karamollaoğlu: Adayın açıklanmasına daha zaman var

    Karamollaoğlu: Adayın açıklanmasına daha zaman var

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sıradaki Haber
    KPSS şartsız kamuda istihdam fırsatı! Tarih verildi, başvurular e-Devlet'ten...

    KPSS şartsız kamuda istihdam fırsatı! Tarih verildi, başvurular e-Devlet'ten...

    Sıradaki Haber
    Yere dökülen hamurla lavaş yapmıştı! Skandal sonrası ilk açıklama: Şantaja uğradım

    Yere dökülen hamurla lavaş yapmıştı! Skandal sonrası ilk açıklama: Şantaja uğradım

    Sıradaki Haber
    Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti

    Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti

    Sıradaki Haber