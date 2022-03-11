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    EkonomiAKINCI TİHA'dan müthiş başarı! Rekor kırıldı, Bayraktar son dakika duyurdu: en yüksek...
    HaberlerEkonomi Haberleri AKINCI TİHA'dan müthiş başarı! Rekor kırıldı, Bayraktar son dakika duyurdu: en yüksek...
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    AKINCI TİHA'dan müthiş başarı! Rekor kırıldı, Bayraktar son dakika duyurdu: en yüksek...

    AKINCI TİHA'dan müthiş başarı. Bir rekor daha geldi. Selçuk Bayraktar son dakika duyurdu. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) kendisine ait olan irtifa rekorunu kırdığını duyurdu. Bayraktar, "AKINCI 40 bin 100 ft'te! Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

    11.03.2022 - 19:57 |
    AKINCI TİHA'dan müthiş başarı! Rekor kırıldı, Bayraktar son dakika duyurdu: en yüksek...

    Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, kendisine ait irtifa rekorunu kırdı.

    40 BİN 100 FT'TE SÜZÜLDÜ

    Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI 40 bin 100 ft'te! Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı." ifadelerini kullandı.

    AKINCI TİHAdan müthiş başarı Rekor kırıldı, Bayraktar son dakika duyurdu: en yüksek...

    "VATANIMIZA MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

    Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

    "AKINCI 40.100 ft'te!

    AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı.

    Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı.

    Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

    #MilliTeknolojiHamlesi"

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