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    EkonomiAkaryakıta zam mı geldi? Motorine benzine zam geldi mi? Mazota zam gelecek mi?
    HaberlerEkonomi Haberleri Akaryakıta zam mı geldi? Motorine benzine zam geldi mi? Mazota zam gelecek mi?
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    Akaryakıta zam mı geldi? Motorine benzine zam geldi mi? Mazota zam gelecek mi?

    Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle yaşanan akaryakıt zammı günlerdir Türkiye’nin gündeminde. Brent petrol fiyatlarının artmasıyla birlikle ard arda yaşanan artışlar vatandaşın takip ettiği konular arasında yer alıyor. Motorin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren zam geldi. Zammın pompa fiyatlarına yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. Peki, Akaryakıta zam mı geldi? Motorine benzine zam geldi mi? Mazota zam gelecek mi? İşte tüm detaylar…

    19.03.2022 - 10:11 |
    Akaryakıta zam mı geldi? Motorine benzine zam geldi mi? Mazota zam gelecek mi?

    Haftalardır Türkiye’nin gündeminde akaryakıt zamları var. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle artan Brent petrol fiyatı akaryakıt ürünlerine yansımaya devam ediyor. Sektör temsilcilerinin zam beklentisi netlik kazandı. 18 Mart Cuma akşamı gece yarısından sonra, 19 Mart pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorin fiyatlarına zam geldi. Peki, Akaryakıta zam mı geldi? Motorine benzine zam geldi mi? Mazota zam gelecek mi? İşte tüm detaylar…

    AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

    Akaryakıt fiyatlarına üç gün boyunca üst üste gelen indirimin ardındn motorin fiyatlarına 1 Lira 96 kuruş zam geldi. Motorin zammı, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı, güncel motorin fiyatları arttı.

    MOTORİN NE KADAR OLDU?

    8 Mart Cuma'yı 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı fiyatlar değişti, motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi.

    BENZİN KAÇ TL OLDU?

    Benzinin litre fiyatında yeni bir artış gözlenmedi. Son indirimin ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye inmişti.

     

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