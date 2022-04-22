İndirim yapılıyor! Daha ucuza alabilirsiniz, numaranızı söylemeniz yeterli! Akaryakıt, market, gıda, restoran...

Son dönemde artan alışveriş maliyetini düşürmek için farklı alternatifler deneniyor. En uygun fiyatı bulmak için internetten araştırma yapmak, AVM’de iki üç mağazayı dolaşmak, indirim sezonlarını takip etmek gibi... Bunların dışında öne çıkan yöntemlerden biri de sadakat programları (kartları). Kasada anında indirim, bonus, paracık, ödül bilet gibi fırsatlar sunan bu uygulamalar bireysel bütçeye önemli katkılar yapıyor!

'MÜŞTERİ SADAKAT KART SİSTEMİ'

Tüketiciler en uygun fiyatları bulmaya çalışırken, firmalar da müşteri devamlılığı ve memnuniyeti için farklı uygulamaları devreye alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise ‘müşteri sadakat kart sistemi’. Aslında bu hem tüketiciye hem de firmalara katkı sağlayan kazankazan sisteminin bir örneği. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bu sistem müşterinin alışveriş kararlarında önemli bir etkiye sahip.

BÜTÇEYE FAYDASINI AZIMSAMAYIN

Örneğin; aynı piyasa şartlarında bir ürünün sadakat kartı olanlara daha ucuza sunulması (kasada anında indirim), alınan ürün karşılığında ödül para ve puan verilmesi, bir sonraki alışverişte hatırı sayılır indirimler olması müşterinin tercihini de ekonomisini de direkt etkiliyor.

MÜŞTERİLER ANLIK BİLGİLENDİRİLİYOR

Bu sistem sayesinde müşteriler birçok kampanyada anlık bilgilendiriliyor. Sezonsal çok daha cazip kampanyalarla sağlanan fayda artıyor. Şirketler de bu yolla daha çok sadık müşteriye ulaşabiliyor.

TELEFON NUMARANIZI SÖYLEMEK YETERLİ OLUYOR

Sadakat kartları; otel, havayolları şirketleri, marketler, akaryakıt şirketleri, giyim mağazası, spor salonu, restoran ve kafe, spor kulübü, AVM, kuaförler, fırsat sitesi, e-ticaret sitesi, kozmetik mağazası gibi birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor. Üyelik başvurusunu yaptıktan sonra alışverişte; telefon numaranızı söylemeniz, telefondaki uygulamadan barkodu (karekod) kasaya okutmanız veya SMS olarak gelen indirim kodunu satış danışmanlarına söylemeniz yeterli oluyor.

Akaryakıt sektöründe ise plakanızın bir kere tanımlanması yeterli. Bu yolla tek tek kart taşıma derdi de ortadan kalkmış durumda.

ALIŞVERİŞE BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA SORUN

Alışveriş yaptığınız ya da hizmet aldığınız her kuruma, sadakat (indirim) kartının olup olmadığını ve sunduğu avantajları mutlaka sorun. Bilal Emin Turan/Posta