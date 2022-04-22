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    Ekonomiİndirim yapılıyor! Daha ucuza alabilirsiniz, numaranızı söylemeniz yeterli! Akaryakıt, market, gıda, restoran...
    HaberlerEkonomi Haberleri İndirim yapılıyor! Daha ucuza alabilirsiniz, numaranızı söylemeniz yeterli! Akaryakıt, market, gıda, restoran...
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    İndirim yapılıyor! Daha ucuza alabilirsiniz, numaranızı söylemeniz yeterli! Akaryakıt, market, gıda, restoran...

    Anında indirim yapılıyor. Ürünler daha ucuza sunuluyor. Bunun için telefon numaranızı söylemeniz yeterli oluyor. Son dönemde alışveriş maliyetleri her kalemde oldukça artmış durumda. Vatandaşlar da bütçelerine ilişkin en uygun fiyatları bulmak için çeşitli arayışlara giriyor; bunların başında mağaza dolaşmak, indirim dönemlerini takip etmek geliyor. Ancak önemli olan bir yöntem daha var: Sadakat programları... Akaryakıt, market, restoran, otel, havayolu gibi çok sayıda kategoriye etkisi bulunuyor ve fiyatları düşürüyor. Ürünler kartı olanlara daha ucuz sunulurken, bir sonraki alışverişlerde de hatırı sayılır indirimler yapılıyor. Telefon numarasını karşı tarafa söylemeniz yeterli oluyor. Peki nedir bu sadakat kartları? İşte cebinizi rahatlatacak bilgi...

    22.04.2022 - 10:53 |
    İndirim yapılıyor! Daha ucuza alabilirsiniz, numaranızı söylemeniz yeterli! Akaryakıt, market, gıda, restoran...

    Son dönemde artan alışveriş maliyetini düşürmek için farklı alternatifler deneniyor. En uygun fiyatı bulmak için internetten araştırma yapmak, AVM’de iki üç mağazayı dolaşmak, indirim sezonlarını takip etmek gibi... Bunların dışında öne çıkan yöntemlerden biri de sadakat programları (kartları). Kasada anında indirim, bonus, paracık, ödül bilet gibi fırsatlar sunan bu uygulamalar bireysel bütçeye önemli katkılar yapıyor!

    'MÜŞTERİ SADAKAT KART SİSTEMİ'

    Tüketiciler en uygun fiyatları bulmaya çalışırken, firmalar da müşteri devamlılığı ve memnuniyeti için farklı uygulamaları devreye alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise ‘müşteri sadakat kart sistemi’. Aslında bu hem tüketiciye hem de firmalara katkı sağlayan kazankazan sisteminin bir örneği. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bu sistem müşterinin alışveriş kararlarında önemli bir etkiye sahip.

    İndirim yapılıyor Daha ucuza alabilirsiniz, numaranızı söylemeniz yeterli Akaryakıt, market, gıda, restoran...

    BÜTÇEYE FAYDASINI AZIMSAMAYIN

    Örneğin; aynı piyasa şartlarında bir ürünün sadakat kartı olanlara daha ucuza sunulması (kasada anında indirim), alınan ürün karşılığında ödül para ve puan verilmesi, bir sonraki alışverişte hatırı sayılır indirimler olması müşterinin tercihini de ekonomisini de direkt etkiliyor.

    MÜŞTERİLER ANLIK BİLGİLENDİRİLİYOR

    Bu sistem sayesinde müşteriler birçok kampanyada anlık bilgilendiriliyor. Sezonsal çok daha cazip kampanyalarla sağlanan fayda artıyor. Şirketler de bu yolla daha çok sadık müşteriye ulaşabiliyor.

    İndirim yapılıyor Daha ucuza alabilirsiniz, numaranızı söylemeniz yeterli Akaryakıt, market, gıda, restoran...

    TELEFON NUMARANIZI SÖYLEMEK YETERLİ OLUYOR

    Sadakat kartları; otel, havayolları şirketleri, marketler, akaryakıt şirketleri, giyim mağazası, spor salonu, restoran ve kafe, spor kulübü, AVM, kuaförler, fırsat sitesi, e-ticaret sitesi, kozmetik mağazası gibi birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor. Üyelik başvurusunu yaptıktan sonra alışverişte; telefon numaranızı söylemeniz, telefondaki uygulamadan barkodu (karekod) kasaya okutmanız veya SMS olarak gelen indirim kodunu satış danışmanlarına söylemeniz yeterli oluyor.

    İndirim yapılıyor Daha ucuza alabilirsiniz, numaranızı söylemeniz yeterli Akaryakıt, market, gıda, restoran...

    Akaryakıt sektöründe ise plakanızın bir kere tanımlanması yeterli. Bu yolla tek tek kart taşıma derdi de ortadan kalkmış durumda.

    ALIŞVERİŞE BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA SORUN

    Alışveriş yaptığınız ya da hizmet aldığınız her kuruma, sadakat (indirim) kartının olup olmadığını ve sunduğu avantajları mutlaka sorun. Bilal Emin Turan/Posta

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