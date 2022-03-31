Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni indirim

Petrol fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde görülen düşüş devam ediyor. Hal böyle olunca yaşanan bu düşüş ivmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor

Petrolde ABD'nin stratejik petrol rezervleriyle ilgili hamleye hazırlandığı haberi aşağı yönlü bir hareket yarattı. ABD ham petrolü yüzde 5'i aşan düşüşle 102 doların altını görürken, Brent petrol de yüzde 5'e varan gerilemeyle 105 doları gördü. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş enerji fiyatlarının yükselmesine yol açarken, ülkeler de enerji fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlamak için farklı yöntemleri devreye alıyor.

Bloomberg'in haberine göre ABD'de Biden yönetimi de bu kapsamda ülkenin stratejik petrol rezervlerini daha çok kullanmaya hazırlanıyor. Buna göre ABD yönetimi petrol rezervlerinden günde 1 milyon varili piyasaya sunmayı planlıyor. Söz konusu hamlenin aylar sürmesi öngörülürken, Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre toplamda piyasaya sunulan petrol miktarının 180 milyon varil olması hedefleniyor.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ İVMESİ AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM OLARAK YANSIYOR

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorine bir indirim daha yapıldı. Motorin fiyatlarına 31 Mart tarihinden geçerli olmak üzere 88 kuruşluk indirim geldi.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 31 Mart itibariyle 88 kuruş indirimle 21,24 TL'ye geriledi.

MOTORİNDE İKİNCİ İNDİRİM

Motorin fiyatlarında 30 Mart tarihinde de indirim gerçekleştirilmişti. Son 2 günde yapılan fiyat düzeltmeleriyle motorin fiyatlarında 2,43 TL'lik indirim yapılmış oldu.

DİKKATLER OPEC+ TOPLANTISINDA

Petrol piyasasında dikkatler OPEC+ toplantısına çevrildi. OPEC+, Ukrayna krizi nedeniyle fiyatlardaki artışa ve tüketicilerin daha fazla arz talebine rağmen, Mayıs ayında petrol üretiminde ılımlı artışa gitme planlarına sadık kalacak görünüyor.

Ağustos 2021'den bu yana üretim hedefini her ay günde 400 bin varil artıran OPEC+ geçen yılki toplantıda üretimi Mayıs ayında günde 432 bin varil artırma konusunda anlaşmıştı.

ABD de dahil olmak üzere petrol tüketicisi birçok ülke, ham petrol fiyatlarının yükselerek bu ay varil başına 139 doların üzerine çıkmasıyla üreticileri üretimlerini daha fazla artırmaya çağırdı.