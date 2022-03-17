Akaryakıt fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar arttı, piyasaları etkileyen açıklama...
Petrol fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Fiyatlar arttı. Piyasaları etkileyen açıklama geldi. Petrol fiyatları, IEA'nın Rus petrolüne ilişkin açıklamalarıyla yüzde 8’e yakın artarak 106 dolar/varile yaklaştı.
17.03.2022 - 20:30 |
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün yayınladığı aylık raporunda, Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Nisan ayından itibaren Rusya'nın petrol arzında 3 milyon varil/güne düşüşe yol açabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından petrol fiyatları artış seyrine girdi.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı art arda üç seansta gerilemesinin ardından bugün yüzde 8’e yakın yükselişle 106 dolar sınırına geldi. Brent petrolün varili dün 96 dolara kadar gerilemişti.