°
Şehir seçiniz
    BİST2.1342.14EURO16.351.27USD14.710.66ALTIN917.071.37
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiAkaryakıt fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar arttı, piyasaları etkileyen açıklama...
    HaberlerEkonomi Haberleri Akaryakıt fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar arttı, piyasaları etkileyen açıklama...
    ABONE OL

    Akaryakıt fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar arttı, piyasaları etkileyen açıklama...

    Petrol fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Fiyatlar arttı. Piyasaları etkileyen açıklama geldi. Petrol fiyatları, IEA'nın Rus petrolüne ilişkin açıklamalarıyla yüzde 8’e yakın artarak 106 dolar/varile yaklaştı.

    17.03.2022 - 20:30 |
    Akaryakıt fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar arttı, piyasaları etkileyen açıklama...

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün yayınladığı aylık raporunda, Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Nisan ayından itibaren Rusya'nın petrol arzında 3 milyon varil/güne düşüşe yol açabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından petrol fiyatları artış seyrine girdi. 

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı  art arda üç seansta gerilemesinin ardından bugün yüzde 8’e yakın yükselişle 106 dolar sınırına geldi. Brent petrolün varili dün 96 dolara kadar gerilemişti.  

    GÜNCEL HABERLER

    Biden bu kez Putin’i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

    Biden bu kez Putin’i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Biden bu kez Putin’i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

    Biden bu kez Putin’i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

    Sıradaki Haber
    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    Sıradaki Haber
    3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Tarih verip duyurdu, aldığımız karar...

    3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Tarih verip duyurdu, aldığımız karar...

    Sıradaki Haber