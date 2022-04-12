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    EkonomiABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ne kadar oldu?
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ne kadar oldu?
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    ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ne kadar oldu?

    ABD mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. 41 yılın zirvesinde! ABD’de mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Peki, ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ve altında son durum ne? Dolar ne kadar? Altın kaç lira oldu? İşte detaylar

    12.04.2022 - 15:55 |
    ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ne kadar oldu?

    Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD mart ayı enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı. ABD’de mart ayında TÜFE bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Peki, ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verileri doları nasıl etkiledi? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ve altında son durum ne? Dolar ne kadar? Altın kaç lira oldu? İşte detaylar…

    ABD MART AYI ENFLASYONU KAÇ OLDU?

    Piyasaların merakla beklediği ABD'nin mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.

    Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi.

    ABD ENFLASYON VERİLERİNİN ARDINDAN DOLAR VE ALTINDA SON DURUM NE?

    Dolar ne kadar oldu? 

     

    Alış

    Satış

    %

     

    ABD Doları

    14,6745

    14,6817

     

     

    Euro

    15,9350

    15,9450

     

     

    İngiliz Sterlini

    19,0788

    19,1745

     

     

    Kanada Doları

    11,5923

    11,6621

     

     

    İsviçre Frangı

    15,7085

    15,8032

     

     

    Suudi Riyali

    3,9031

    3,9227

     

     

    100 Japon Yeni

    11,6732

    11,7436

     

     

    Avustralya Doları

    10,9132

    10,9679

     

     

    Norveç Kronu

    1,6668

    1,6769

     

     

    Danimarka Kronu

    2,1379

    2,1508

     

     

    İsveç Kronu

    1,5398

    1,5491

     

     

     

    Altın fiyatları ne kadar oldu? 

     

     

    Altın

    Alış

    Satış

     

    		 

     

    Gram Altın

    928,24

    928,49

     

    		 

     

    Ceyrek Altın

    1.480,64

    1.514,02

     

    		 

     

    Cumhuriyet Altını

    6.127,00

    6.220,00

     

    		 

     

    Tam Altın

    6.107,63

    6.259,81

     

    		 

     

    Yarım Altın

    2.952,02

    3.028,05

     

    		 

     

    Altın KG (Dolar)

    62.711

    62.725

     

    		 

     

    Altın KG (Euro)

    57.681

    57.690

     

    		 

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