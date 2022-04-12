ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ne kadar oldu?

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD mart ayı enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı. ABD’de mart ayında TÜFE bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Peki, ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verileri doları nasıl etkiledi? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ve altında son durum ne? Dolar ne kadar? Altın kaç lira oldu? İşte detaylar…

ABD MART AYI ENFLASYONU KAÇ OLDU?

Piyasaların merakla beklediği ABD'nin mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.

Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi.

ABD ENFLASYON VERİLERİNİN ARDINDAN DOLAR VE ALTINDA SON DURUM NE?

Dolar ne kadar oldu?

Alış Satış % ABD Doları 14,6745 14,6817 Euro 15,9350 15,9450 İngiliz Sterlini 19,0788 19,1745 Kanada Doları 11,5923 11,6621 İsviçre Frangı 15,7085 15,8032 Suudi Riyali 3,9031 3,9227 100 Japon Yeni 11,6732 11,7436 Avustralya Doları 10,9132 10,9679 Norveç Kronu 1,6668 1,6769 Danimarka Kronu 2,1379 2,1508 İsveç Kronu 1,5398 1,5491

Altın fiyatları ne kadar oldu?