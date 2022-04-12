ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ne kadar oldu?
ABD mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. 41 yılın zirvesinde! ABD’de mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Peki, ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ve altında son durum ne? Dolar ne kadar? Altın kaç lira oldu? İşte detaylar
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD mart ayı enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı. ABD’de mart ayında TÜFE bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Peki, ABD mart ayı enflasyonu kaç oldu? ABD enflasyon verileri doları nasıl etkiledi? ABD enflasyon verilerinin ardından dolar ve altında son durum ne? Dolar ne kadar? Altın kaç lira oldu? İşte detaylar…
ABD MART AYI ENFLASYONU KAÇ OLDU?
Piyasaların merakla beklediği ABD'nin mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.
Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi.
ABD ENFLASYON VERİLERİNİN ARDINDAN DOLAR VE ALTINDA SON DURUM NE?
Dolar ne kadar oldu?
Alış
Satış
%
ABD Doları
14,6745
14,6817
Euro
15,9350
15,9450
İngiliz Sterlini
19,0788
19,1745
Kanada Doları
11,5923
11,6621
İsviçre Frangı
15,7085
15,8032
Suudi Riyali
3,9031
3,9227
100 Japon Yeni
11,6732
11,7436
Avustralya Doları
10,9132
10,9679
Norveç Kronu
1,6668
1,6769
Danimarka Kronu
2,1379
2,1508
İsveç Kronu
1,5398
1,5491
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın
Alış
Satış
928,24
928,49
Ceyrek Altın
1.480,64
1.514,02
Cumhuriyet Altını
6.127,00
6.220,00
Tam Altın
6.107,63
6.259,81
Yarım Altın
2.952,02
3.028,05
Altın KG (Dolar)
62.711
62.725
Altın KG (Euro)
57.681
57.690