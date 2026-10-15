Beşiktaş'ın tesislerine giden yolu su bastı: Araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri yolunda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Su seviyesinin yükselmesiyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yolda mahsur kalan araçlar nedeniyle bölgede zor anlar yaşandı.



Mahsur kalan araçlar kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda suda mahsur kalan araçlar bulundukları yerden kurtarıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.