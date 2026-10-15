Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBeşiktaş'ın tesislerine giden yolu su bastı: Araçlar mahsur kaldı
HaberlerGündem Haberleri Beşiktaş'ın tesislerine giden yolu su bastı: Araçlar mahsur kaldı

Beşiktaş'ın tesislerine giden yolu su bastı: Araçlar mahsur kaldı

15.10.2026 - 10:45Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Beşiktaş'ın tesislerine giden yolu su bastı: Araçlar mahsur kaldı

İstanbul Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kalırken, ekiplerin çalışmasıyla araçlar kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri yolunda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Su seviyesinin yükselmesiyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yolda mahsur kalan araçlar nedeniyle bölgede zor anlar yaşandı.

Mahsur kalan araçlar kurtarıldı
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda suda mahsur kalan araçlar bulundukları yerden kurtarıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Beşiktaş'ın tesislerine giden yolu su bastı: Araçlar mahsur kaldı
#Gündem

Beşiktaş'ın tesislerine giden yolu su bastı: Araçlar mahsur kaldı

400 yıllık tarif tam 6 ay bayatlamıyor! Sırrı içindeki 7 çeşit baharatta saklı
#Gündem

400 yıllık tarif tam 6 ay bayatlamıyor! Sırrı içindeki 7 çeşit baharatta saklı

BURSA'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? Marmara Bölgesi sağanak yağışa teslim oldu: Bursa'da yarın (16 Ekim) okullar tatil mi?
#Gündem

BURSA'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? Marmara Bölgesi sağanak yağışa teslim oldu: Bursa'da yarın (16 Ekim) okullar tatil mi?