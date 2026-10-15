Beşiktaş'ın tesislerine giden yolu su bastı: Araçlar mahsur kaldı
15.10.2026 - 10:45Güncellenme Tarihi:
İstanbul Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kalırken, ekiplerin çalışmasıyla araçlar kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri yolunda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Su seviyesinin yükselmesiyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yolda mahsur kalan araçlar nedeniyle bölgede zor anlar yaşandı.
Mahsur kalan araçlar kurtarıldı
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda suda mahsur kalan araçlar bulundukları yerden kurtarıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.