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    EğitimUkrayna'da okuyan Türk öğrenciler ile ilgili flaş açıklama! YÖK yatay geçiş için tarih verdi
    HaberlerEğitim Haberleri Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler ile ilgili flaş açıklama! YÖK yatay geçiş için tarih verdi
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    Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler ile ilgili flaş açıklama! YÖK yatay geçiş için tarih verdi

    YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini duyurdu.

    01.04.2022 - 11:49 |
    Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler ile ilgili flaş açıklama! YÖK yatay geçiş için tarih verdi

    YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.

    HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANACAĞI AÇIKLANMIŞTI

    "Ukrayna'ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır.

    Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bu kapsamda Ukrayna'dan ülkemize dönen öğrencilerin, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." (Sabah)

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