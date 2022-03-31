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    EğitimYDS/1 sınav giriş belgesi 2022! YDS sınav yeri nasıl öğrenilir, YDS ne zaman?
    HaberlerEğitim Haberleri YDS/1 sınav giriş belgesi 2022! YDS sınav yeri nasıl öğrenilir, YDS ne zaman?
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    YDS/1 sınav giriş belgesi 2022! YDS sınav yeri nasıl öğrenilir, YDS ne zaman?

    2022-YDS/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  tarafından sorgulanıyor. Peki, YDS sınav yeri nasıl öğrenilir, YDS ne zaman? İşte YDS/1 sınav giriş belgesi 2022!...

    31.03.2022 - 16:06 |
    YDS/1 sınav giriş belgesi 2022! YDS sınav yeri nasıl öğrenilir, YDS ne zaman?

    YDS sınav yeri erişime açıldı. 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 31 Mart 2022 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    YDS/1 sınav giriş belgesi 2022 YDS sınav yeri nasıl öğrenilir, YDS ne zaman

    YSD NE ZAMAN?

    10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    Temel Kurallar

     

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