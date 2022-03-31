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    EğitimBİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, 2022 BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?
    HaberlerEğitim Haberleri BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, 2022 BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?
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    BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, 2022 BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?

    BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları merakla bekleniyor. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne öğrenci almak için uygulanan bireysel değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından, kayıt hakkı kazanan öğrenciler BİLSEM tarafından duyurulacak.

    31.03.2022 - 14:43 |
    BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, 2022 BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?

    8 Mayıs’ta sona erecek BİLSEM sınavları aramaları arttı. Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda gerçekleşecek. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak

    BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak.

    BİREYSEL ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

    Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

    Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

     

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