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    EğitimÖSYM duyurdu! 2022-ALES/1 Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM duyurdu! 2022-ALES/1 Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
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    ÖSYM duyurdu! 2022-ALES/1 Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

    ÖSYM, 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u adayların erişimine açtı.

    17.04.2022 - 14:07 |
    ÖSYM duyurdu! 2022-ALES/1 Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

    ÖSYM duyurdu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yayınlandı.

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    “17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Nisan 2022 tarihinde saat 13.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.”

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

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