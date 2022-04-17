ÖSYM duyurdu! 2022-ALES/1 Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
ÖSYM, 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u adayların erişimine açtı.
17.04.2022 - 14:07 |
ÖSYM duyurdu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yayınlandı.
ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:
“17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Nisan 2022 tarihinde saat 13.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.”
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)