Akademik personel alımı başvuruları ile yüksek lisans ve doktora başvurularında istenen ALES puanı için adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES 1 sınavına bugün girdi. Sınavın ardından adaylar ALES puan hesaplama ile ilgili detayları araştırıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık türünden hesaplanacak puanlar için ÖSYM başvuru kılavuzunda puan hesaplamayı daha önce paylaşmıştı. Peki, ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte sayısal, sözel ve eşit ağırlık ALES puanı hesaplama!

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir:

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.