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    EğitimALES 1 ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES soruları ne zaman yayınlanacak?
    HaberlerEğitim Haberleri ALES 1 ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES soruları ne zaman yayınlanacak?
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    ALES 1 ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES soruları ne zaman yayınlanacak?

    2022 ALES 1 sınavı sona erdi. Sınavın ardından adaylar ÖSYM’nin ALES soru ve cevaplarını ne zaman yayınlayacağını araştırıken ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, ALES 1 ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES soruları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

    17.04.2022 - 13:34 |
    ALES 1 ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES soruları ne zaman yayınlanacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) sona erdi. Adaylar, sınavın ardından ALES soruları ile ilgili değerlendirme yaparken ÖSYM’nin ALES soru ve cevap anahtarını ne zaman yayınlanacağını ve ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ALES 1 ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES soruları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

    ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    ÖSYM'nin ALES sınav sorularını aynı gün içerisinde ya da sınavdan birkaç gün sonra açıklanması bekleniyor.

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

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