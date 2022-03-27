MEB resmen ilan etti! 81 il için geçerli, yıl sonuna kadar...

MEB'den son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılmasına yönelik koyduğu hedeflere emin adımlarla ilerliyor. 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yaparak okul öncesinde var olan eğitim kurumu kapasitesini yüzde 100 artırmayı hedefleyen Bakanlık, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MEB, 6 ayda 102 yeni anaokulu ve 7 bin 800 yeni ana sınıfını hizmete açtı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak tüm kademelerde okullaşma oranlarını yükselterek eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için pek çok çalışma yürüterek bu doğrultuda öğrenciler arasındaki başarı farkını azaltmada kritik öneme sahip olan okul öncesi döneme daha büyük önem atfettiklerini vurguladı.

Yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı hedefine doğru hızla ilerleme katettiklerini belirten Bakan Özer, şunları söyledi:

"Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 6 ay gibi kısa bir sürede 102 anaokulu ve 7 bin 800 ana sınıfını hizmete açtık. Böylece okul öncesi eğitim kurumlarımızın kapasitesini artırmada hedefimize daha yaklaşmış olacağız.

Yeni anaokulları ve ana sınıflarının yapımı için yürüttüğümüz süreç, planlandığı gibi ilerliyor. Bir yandan da bu dönemde çocuklarımızın okul öncesi eğitime erişimi için alternatif modeller de kullanıyoruz. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı ve Benim Oyun Sandığım gibi ev temelli modellerle okul öncesi eğitimi her çocuğumuza ulaştırıyoruz."

Öte yandan okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefleri arasına alan Milli Eğitim Bakanlığı, salgın sürecine ilişkin güncel gelişmeler doğrultusunda nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısını yeniden belirledi.



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek.



Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğrenime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, böylelikle toplumun her kesiminin tüm kademelerde eğitime erişiminin artırıldığını belirtti.



40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:



Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir adım daha attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."