EKYS sonuçları sorgulama ekranı! 2022 MEB EKYS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı. EKYS sınav sonuçlarının Nisan ayında açıklanması bekleniyordu, beklenen oldu ve ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklamasıyla EKYS sonuçlarını açıkladı. İşte, ÖSYM 2022 MEB EKYS sonuçları sorgulama ekranı

MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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