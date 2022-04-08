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    EğitimEKYS sonuçları sorgulama ekranı! 2022 MEB EKYS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
    HaberlerEğitim Haberleri EKYS sonuçları sorgulama ekranı! 2022 MEB EKYS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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    EKYS sonuçları sorgulama ekranı! 2022 MEB EKYS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

    202 Mart Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav (2022-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. EKYS sınav sonuçları 8 Nisan itibarı ile sorgulanabiliyor.

    08.04.2022 - 17:22 |
    EKYS sonuçları sorgulama ekranı! 2022 MEB EKYS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

    MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı. EKYS sınav sonuçlarının Nisan ayında açıklanması bekleniyordu, beklenen oldu ve ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklamasıyla EKYS sonuçlarını açıkladı. İşte, ÖSYM 2022 MEB EKYS sonuçları sorgulama ekranı

    MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

    ÖSYM MEB EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

     

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