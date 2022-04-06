E YÃ–KDÄ°L baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±. SÄ±nava baÅŸvuru sÃ¼reci,Â 06 Nisan â€“ 05 MayÄ±s 2022Â tarihleriÂ arasÄ±nda olup adaylar, baÅŸvurularÄ±nÄ±Â 06 Nisan 2022Â tarihinde Ã–SYMâ€™ninÂ https://odeme.osym.gov.trÂ internet adresinden saatÂ 14.00'tenÂ itibaren yapabileceklerdir.

SÄ±nava alÄ±nacak aday sayÄ±sÄ±,Â e-YÃ–KDÄ°LÂ sÄ±nav binalarÄ±nÄ±n aday kapasitesi ile sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±ndanÂ bu sÄ±navda kontenjan,Â Ankaraâ€™daÂ 4000, Ä°stanbulâ€™daÂ 432, Ä°zmirâ€™deÂ 84, Adanaâ€™daÂ 294Â olarak belirlenmiÅŸtir.Â SÄ±nav Ã¼cretini ilk Ã¶deyen adaylar kontenjana dÃ¢hil edilmiÅŸ olacaktÄ±r. Kontenjan dolduÄŸu takdirde adaylarÄ±n sÄ±nav Ã¼cretini yatÄ±rmasÄ± sistem tarafÄ±ndan engellenecek, Ã¶deme kabul edilmeyecek veÂ e-YÃ–KDÄ°L iÃ§in sÄ±nav Ã¼creti Ã¶deme sÃ¼resi sonlandÄ±rÄ±lacaktÄ±r.



e-YÃ–KDÄ°L, elektronik ortamda yapÄ±lacaÄŸÄ±ndan, adaylarÄ±n sÄ±navda uygulanacak ara yÃ¼zleri sÄ±nav Ã¶ncesinde tanÄ±masÄ± ve sisteme aÅŸinalÄ±k kazanmasÄ± amacÄ± ile deneme e-sÄ±navÄ±Â hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sÄ±navlara katÄ±lacak adaylarÄ±n sÄ±navdan Ã¶nce deneme sÄ±navÄ±ndan yararlanmalarÄ± Ã¶nemlidir.Â Â

Adaylar, Deneme e-SÄ±nav uygulamasÄ±na ve 2022 e-YÃ–KDÄ°L KÄ±lavuzunaÂ aÅŸaÄŸÄ±daki baÄŸlantÄ±lardanÂ eriÅŸebilirler.

2022 Elektronik YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± (2022 e-YÃ–KDÄ°L) KÄ±lavuzu

Deneme e-SÄ±nav UygulamasÄ±

BaÅŸvuru Ä°Ã§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

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