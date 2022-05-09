e-okul LGS sınav yerleri 2022 sorgulama: LGS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

LGS başvuru aşamasını geride bırakan öğrenciler, gözlerini sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevirdi. 14 Nisan'da başvurularını tamamlayan öğrenciler istedikleri lise için ter dökmeye hazırlanıyor. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 Liselere Geçiş Sistemi sınavına kaç gün kaldı, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

LGS 2022 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden alabilecek.

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS Sınavı'nın 5 Haziran 2022'de uygulanacağını açıkladı.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.