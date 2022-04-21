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    EğitimBakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Kilis'te
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    Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Kilis'te

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere Kilis'e geldi.

    21.04.2022 - 16:01 | | Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
    Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Kilis'te

    Kentte ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret eden Bakan Özer, şeref defterini imzaladı. Mesai arkadaşlarıyla illeri ziyaret ederek sahadaki talepleri dinlediklerini ve eğitim kalitesini arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bakan Özer, "Kilis'teki eğitimi çok daha yukarı taşımak ve kalitesini artırmak için yapılabilecekleri İl Eğitim Değerlendirme Toplantısında ele alacağız.

    İnşallah eğitimdeki mevcut durumundan çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için Kilis'in ihtiyaç duymuş olduğu tüm eğitim yatırımlarını bütçemiz ölçeğinde karşılamak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Kilis eskiden beri eğitimle ilgili büyük bir yük taşıyor. Kilis, sadece kendi vatandaşlarımız değil geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili de eğitimde ciddi yük taşıyan illerden biri" diye konuştu.

    KİLİS'E 600 MİLYONLUK EĞİTİM YATIRIMI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kilis İl Eğitim Değerlendirme' toplantısı sonunda açıklama yaptı. Bakan Özer, Kilis’te bakanlık yatırım bütçesinin 130 milyon TL olduğunu ifade ederek, “Bugünkü değerlendirme toplantısında bu mevcut yatırımlara 470 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla 130 milyonluk yatırımı 600 milyona çıkarmış ve 4 kat artırmış oluyoruz" dedi.

    Bakanlık olarak okul öncesi eğitime ağırlık verdiklerini belirten Bakan Özer, "3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına yaklaştırmak için 3 bin tane yeni anaokulu 40 bin tane de yeni ana sınıf yapacağız” diye konuştu.

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