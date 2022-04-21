Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konuştu. Katıldığı iftar programında öğretmenlerle biraraya gelen Bakan Özer, başöpretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav tarihi ve eğitim programı ile ilgili değişikliğin Cumhurbaşkanlığına gönderileceğini ifade etti. Peki, Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Eğitim programı ne zaman açıklanacak? Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik şartları ve eğitim programı belli oldu mu? İşte uzman öğretmenlik sınav tarihi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son değişikliğin yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderileceğini ifade etti.

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihi hem de sınav tarihi cuma günü yayınlanacak. Bakan Özer, " 14 Şubat 2022 yılında 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK'lardan, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi.