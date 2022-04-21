Esenler Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸi Festivali dÃ¼zenlendi. Bu yÄ±l 13'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen festivale Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Tevfik GÃ¶ksu da katÄ±ldÄ±.

MAYA TÃœRKÄ°YE'DEN

BarÄ±ÅŸ mesajlarÄ±nÄ±n verildiÄŸi konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan protokol Ã¼yeleri, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Ã–zbekistan, KÄ±rgÄ±zistan, Gagavuzya, Irak TÃ¼rkmenleri, Romanya ve Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nden gelen Ã§ocuklarÄ±n Ã¼lkelerinden getirdiÄŸi un ve su ile TÃ¼rkiye'nin mayasÄ±nÄ± birleÅŸtirerek BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸi'nin hamurunu hazÄ±rlayÄ±p, piÅŸirdi. FÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±kan ekmek kesildi ve Bakan Ã–zer'in kestiÄŸi ekmek dilimi BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Vali Yerlikaya'nÄ±n ekmek dilimi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e, Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksu'nun kestiÄŸi ekmek dilimi ise ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'a gÃ¶nderilmek Ã¼zere PTT'ye teslim edildi. Festivalde, BarÄ±ÅŸ DuvarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± da yapÄ±ldÄ±.

BU MEDENÄ°YETÄ°N Ã‡OCUKLARI BARIÅžIN TEMSÄ°LCÄ°LERÄ°DÄ°R

Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya Ã§ocuklarÄ±n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayarak baÅŸladÄ±. Bakan Ã–zer, "Ã‡ocuklara ithaf edilen Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, Ã§ocuk nezdinde sevginin, barÄ±ÅŸÄ±n, adaletin, kardeÅŸliÄŸin tÃ¼m dÃ¼nyaya verdiÄŸi bir mesajdÄ±r. Ekmek tÃ¼m inanÃ§larda kutsaldÄ±r. TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±, tÃ¼m inanÃ§larda kutsal olan ekmekle birleÅŸtirip tÃ¼m dÃ¼nyaya Esenler Belediyesi'nden verilen bu mesaj gerÃ§ekten Ã§ok anlamlÄ±. Bu medeniyette yetiÅŸen insanlar, bu medeniyetin Ã§ocuklarÄ±, barÄ±ÅŸÄ±n temsilcileridir. BarÄ±ÅŸÄ±n gÃ¼vercinleridir. Ben gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyamÄ±zdan gelen tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±, tÃ¼m genÃ§lerimizi kutluyorum. BildiÄŸiniz gibi AtatÃ¼rk sadece TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±na bu bayramÄ± hediye etmedi. TÃ¼m dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±na hediye etti. Ben bu Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n da 23 Nisan Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± kutluyorum. BarÄ±ÅŸ ekmeÄŸi vesilesiyle tam da ihtiyaÃ§ duyulan bir anda savaÅŸlarÄ±n, gÃ¶Ã§lerin, Ã§ocuklarÄ±n maÄŸdur olduÄŸu ortamlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir dÃ¶nemde bu etkinlik vesilesiyle tÃ¼m dÃ¼nyada barÄ±ÅŸÄ±n egemen olmasÄ±nÄ± diliyorum. Emek veren herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum" dedi.

EKMEÄžÄ°MÄ°Z BARIÅžA VESÄ°LE OLSUNÂ

Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼m inanÃ§larda ekmek kutsaldÄ±r. Bizim soframÄ±z gÃ¶nÃ¼l soframÄ±zdÄ±r ve herkese aÃ§Ä±ktÄ±r. Temennimiz, duamÄ±z bu mÃ¼barek ramazan ayÄ±nda ÅŸu, Allah Ã¼lkemizde, gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyamÄ±zda, tÃ¼m dÃ¼nyada barÄ±ÅŸÄ±, huzuru, esenliÄŸi egemen kÄ±lsÄ±n inÅŸallah diyor, bu gÃ¼zel Ã§abaya vesile olan Tevfik BaÅŸkanÄ±m, Esenler Belediyemiz, ev sahibimiz Esenlerli hemÅŸehrilerimizi yÃ¼rekten kutluyor, tekrar teÅŸrifleri iÃ§in kÄ±ymetli bakanÄ±mÄ±za ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± arz ediyoruz. Ã‡abamÄ±z, gayretimiz, sesimiz, hamurumuz, ekmeÄŸimiz, barÄ±ÅŸa vesile olsun" ifadelerini kullandÄ±.