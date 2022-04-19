ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarih verdi!

Yüzbinlerce aday bekliyor! Gözler ÖSYM’ye çevrildi! Hafta sonu gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM sene başında açıkladığı sınav takviminde, ALES ile ilgili başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini paylaşmıştı. Hafta sonundan bu yana adaylar “ALES sonuçları ne zaman açıklanır?” sorusunu araştırıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından verilen tarihe göre ALES sonuçları 12 Mayıs 2022 Perşembe günü açıklanacak. Üniversite kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday ALES sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

ALES/1 SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

ÖSYM duyurdu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yayınlandı.

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Nisan 2022 tarihinde saat 13.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.”