Ara tatil sona erdi, öğrenciler ders başı yaptı

Menteşe Bayır İlkokulunda bayrak törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Okullarımızı elimizden geldiğince gezerek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleme fırsatı buluyor, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Öğretmenler odasının bir okulun kalbi olduğuna vurgu yapan İl Müdürü Emre Çay, öğretmenler odasındaki huzur ikliminin tüm okula yansıyacağını belirterek öğretmenler arasındaki birlik beraberlik, dayanışmanın önemine değindi. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Görüşmenin ardından sınıf ziyaretlerinde bulunan İl Müdürü Emre Çay, önce Bayır İlkokulu öğrencileriyle akabinde okul bünyesindeki anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Bayır Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Emre Çay, okul öğretmen ve öğrencileriyle görüştü. Üniversite sınavlarına girecek olan 12’nci sınıf öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Çay, 18 ve 19 Haziran 2022’de yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında öğrencilere başarılar diledi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.