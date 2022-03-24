°
Şehir seçiniz
    BİST2.1950.56EURO16.340.01USD14.82-0.02ALTIN926.10-0.20
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Eğitim2. dönem ara tatil ne zaman 2022, nisan ara tatili kaç gün? Okullarda ara tatil uzayacak mı, okullar ne zaman kapacak?
    HaberlerEğitim Haberleri 2. dönem ara tatil ne zaman 2022, nisan ara tatili kaç gün? Okullarda ara tatil uzayacak mı, okullar ne zaman kapacak?
    ABONE OL

    2. dönem ara tatil ne zaman 2022, nisan ara tatili kaç gün? Okullarda ara tatil uzayacak mı, okullar ne zaman kapacak?

    Okullarda 2. ara tatil ne zaman, kaç gün? Mart sonu yaklaştıkça öğrencilerin 2. dönem ara için heyecanı da artıyor. MEB eğitim öğretim takvimine göre 2. dönem öğrenciler ve öğretmenler bir haftalık ara tatil yapacak. İlk dönem ara tatiline Kasım ayında çıkan öğrenciler, şimdi ikinci arar tatil için geri sayıma başladı. Peki, nisan ara tatil tarihi? Okullarda ara tatil kaç gün?

    24.03.2022 - 10:19 |
    2. dönem ara tatil ne zaman 2022, nisan ara tatili kaç gün? Okullarda ara tatil uzayacak mı, okullar ne zaman kapacak?

    2. ara tatilinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. MEB eğitim öğretim takvimiyle 2. dönem ara tatil tarihleri belli oldu.

    2. ARA TATİL NE ZAMAN?

    2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Resmiyette beş gün olan ara tatil hafta sonundan başlayacağı için öğrenciler, 9 – 17 Nisan arasında 9 günlük bir tatil yapacak.

    2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    Bu yıl okullar 6 Eylül 2021'de yüz üze eğitim ile başlamıştı.

    İlk ara tatil 15 Kasım 2021 tarihinde başladı.

    Yarıyıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

    İkinci ara tatil ise 11 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

    Okullar 17 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı

    İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı

    Oy oranlarıyla ilgili flaş sonuç! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş...

    Oy oranlarıyla ilgili flaş sonuç! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş...

    İletişim Başkanı Altun'dan S-400 açıklaması: 'Hiçbir şekilde gerçekçi değil'

    İletişim Başkanı Altun'dan S-400 açıklaması: 'Hiçbir şekilde gerçekçi değil'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı

    İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı

    Sıradaki Haber
    Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? MEB fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman?

    Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? MEB fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman?

    Sıradaki Haber
    İletişim Başkanı Altun'dan S-400 açıklaması: 'Hiçbir şekilde gerçekçi değil'

    İletişim Başkanı Altun'dan S-400 açıklaması: 'Hiçbir şekilde gerçekçi değil'

    Sıradaki Haber
    Amazon Türkiye'ye geliyor! Yüzlerce kişi için iş fırsatı, tarih açıklandı

    Amazon Türkiye'ye geliyor! Yüzlerce kişi için iş fırsatı, tarih açıklandı

    Sıradaki Haber