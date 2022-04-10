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Zelenskiy'den yeni çağrı: Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın nakit akışlarına daha sert kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi. "Bekleyecek zamanımız yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın" dedi.

10.04.2022 - 16:04 |
Zelenskiy'den yeni çağrı: Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj paylaştı bir kez daha Batı'ya seslendi.

Ülkesinin bekleyecek zamanının kalmadığının altını çizen Zelenskiy, Rusya'nın nakit akışına daha fazla kısıtlama getirilmesi gerektiğini ifade etti. Moskova'ya ivedilikle petrol ambargosu uygulanmasını talep etti.

"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."

Scholz ile yaptırımların genişletilmesi konuşuldu

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy, Almanya Başbakanı ile Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.

Ülkesine sağlanacak savunma ve mali desteği de konuştuklarını dile getirdi.

Zelenskiy, Scholz ile Buça ve Irpin'de yaşananları "savaş suçu" olarak gördüklerini, faillerin bulunup cezalandırılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

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