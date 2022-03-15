Zelenskiy'den yeni açıklama! 'İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar:

-İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı.

- Kiev'deki hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

- NATO'nun 5. maddesi hiç olmadığı kadar zayıf.

- İşgalciler başkenti ele geçirmeyi hedeflerken Ukrayna'yı ele geçirmeyi amaçlıyorlar.

- Bütün hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu ilan ediyorum.