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DünyaZelenskiy'den yeni açıklama! 'İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı'
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Zelenskiy'den yeni açıklama! 'İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni bir video mesaj yayınladı. Zelenskiy, "İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı" dedi.

15.03.2022 - 17:52 |
Zelenskiy'den yeni açıklama! 'İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar:

-İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı.

- Kiev'deki hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

- NATO'nun 5. maddesi hiç olmadığı kadar zayıf.

- İşgalciler başkenti ele geçirmeyi hedeflerken Ukrayna'yı ele geçirmeyi amaçlıyorlar.

- Bütün hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu ilan ediyorum.

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