Zelenskiy'den yeni açıklama! 'İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni bir video mesaj yayınladı. Zelenskiy, "İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı" dedi.
15.03.2022 - 17:52 |
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar:
-İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı.
- Kiev'deki hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.
- NATO'nun 5. maddesi hiç olmadığı kadar zayıf.
- İşgalciler başkenti ele geçirmeyi hedeflerken Ukrayna'yı ele geçirmeyi amaçlıyorlar.
- Bütün hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu ilan ediyorum.
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