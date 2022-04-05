Zelenskiy duyurdu! Türkiye sivillerin savaş bölgesinden tahliyesi için devrede

Ukrayna televizyonuna konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin gündeminde, kuşatma altındaki Mariupol kentinden sivillerin tahliyesi vardı.

Zelenskiy, "Türkiye, kentteki yaralıların çıkarılması için girişim başlattı ancak bu Putin'e bağlı" dedi.

Zelenskiy, Moskova-Kiev müzakerelerinin video konferans formatında sürdüğünü dile getirdi.

"Rusya ile müzakere olasılığı artık zorlayıcı"

"Rusya ile müzakere olasılığı artık zorlayıcı, ama başka bir seçeneğimiz yok" diyen Zelenskiy, "Mesele, kimin görüşme masasında ne kadar güçlü olacağı" mesajı verdi.

Putin ile görüşme ihtimalini de değerlendirdi ve görüşmenin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.

Rusya ile Donbas konusunda bir anda anlaşma sağlanamayacağını ancak üzerinde çalışılması gerektiğini dile getirdi.