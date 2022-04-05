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Rusya, Karadeniz üzerinden Ukrayna’ya seyir füzeleri fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden Ukrayna’ya Kalibr tipi 7 seyir füzesi fırlatarak Ukrayna ordusuna ait tesislerin vurulduğunu açıkladı.

05.04.2022 - 13:54 | | MOSKOVA (İHA)
Rusya, Karadeniz üzerinden Ukrayna’ya seyir füzeleri fırlattı

Rus ordusu, havadan stratejik füzeler ile Ukrayna’ya ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Karadeniz'deki savaş gemilerinden ateşlenen Kalibr tipi seyir füzeleri ile Ukrayna askeri hedeflerinin vurulduğu bildirildi. Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına hassas güdümlü silahlarla füze saldırısı gerçekleştirdi. Karadeniz Filosu'nun Karadeniz'deki küçük bir gemisinin mürettebatı, Ukrayna topraklarında belirlenmiş kara hedeflerine 7 Kalibr seyir füzesi fırlattı” denildi.

Rus savaş gemisinin adı verilmezken, Karadeniz’in hangi noktasından seyir füzelerinin fırlatıldığı ve Ukrayna’nın hangi kentlerindeki hedeflerin vurulduğu konusunda bilgi verilmedi.

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