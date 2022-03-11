Zelenski son dakika duyurdu! Kiev'de sokağa indi, flaş 'zafer' açıklaması

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşta yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı.

Savaşın daha ne kadar süreceğini bilmediği söyleyen Ukrayna lideri "Daha kaç gün Ukrayna topraklarını kurtarmak zorunda kalacağımızı söylemek imkânsız. Ancak bunu hâlâ yapabileceğimizi söylüyorum. Çünkü çoktan stratejik bir dönüm noktasına ulaştık" dedi.

İLK KEZ AÇIK ALANA ÇIKIP KONUŞTU

Kiev’de, açık havada, arkasında Ukrayna bayraklı binalar varken konuşan Zelenski “Zafere yürüyoruz” derken “Ukraynalılar vatanlarını savunmaya devam edecek ve bir karışını bile işgalcilere bırakmayacaklar” sözlerini kullandı.

“Rusya insani koridorlara saldırdığı için cezalandırılmalı” diyen Zelenski “Ruslar Suriye’den kiralık askerler toplanıyor. Hepsi savaşın cehennemine atılacaktır.” dedi.

"RUSYA'NIN HAMLESİ BİZİM BAŞARIMIZDIR"

"16 gündür özgürlük için savaşıyoruz. Düşmanın beklediğinden 4 kat daha uzun" diyen Zelenskiy Rusya'nın Orta Doğulu gönüllü asker kararını Ukrayna'nın başarısının eseri olarak değerlendirdi.

"TAHLİYELER DEVAM EDİYOR"

Bugün yapılan tahliyelere de değinen Zelenskiy, "Bugün 12 tahliye operasyonu düzenlendi. Tahliyeler devam ediyor. Ukrayna ordusu tahliyelerin güvenli gerçekleşmesi için önlemler aldı. Eğer işgalciler tahliyeleri sabote ederlerse dünya öyle bir cevap verir ki kendilerini tahliye edilirken bulurlar. Bugün bana hasat dönemi için tohum ekimine ilişkin soru sordular. Her bahar olduğu gibi bu bahar da topraklarımızı ekeceğiz. Elimizden geldiğince, imkanlar elverdiğince bunu yapacağız. Özgürlüğünü savunurken herkes bir ordu gibi olmalı. Sonuç alabilmek adına elinden geleni yapmalısın. Kazanabilmek için tüm gücümüzle direnmek, mücadele etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

BİR KEZ DAHA AB'YE SESLENDİ

"Stratejik bir atılıma ulaştık, şimdiden hedefimize ve zafere doğru ilerliyoruz. Bu vatanseverlik savaşı. Rusya genelinde yedek ve Suriye’den kiralık askerler toplanıyor. Onlar hepsi savaşın cehennemine atılacaktır." derken "AB'den daha güçlü adımlar gerekli" sözleriyle de AB'ye bir kez daha çağrıda bulundu.

Rusya’yı var olan yaptırımların durdurmadığını vurgulayarak, yeni yaptırımlar uygulanmasını isteyen Zelenskiy, "Çernihiv’de insanlar susuz kalsın diye işgalciler her şeyi yaptı. Bazı bölgelerde elektrik yok, ısınma sistemleri yok. Bu bir insani faciadır. Dnipro’da işgalciler ayakkabı fabrikasını, evleri ve anaokulunu bombaladılar. Ne için? Onlar nasıl Rusya için bir tehdit oluşturabilirler? Sumi bölgesinde sivil yerleşim yerlerini, Mariopol’ü, Harkov’u, roketlerle Lutsk’u, İvana-Frankovsk’u vurmaya devam ettiler. Demek ki Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yetersiz kalıyor. Ortaklarımızla yeni yaptırımlar konusunda çalışıyoruz. Rusya bu savaş için her gün bedelini ödemeli. Dün Avrupa Birliği liderlerinin toplantısı vardı. Bu görüşmede kimler bizi destekledi, kimler sustu biliyoruz. Avrupa Birliği’nin yüzde 60’ı, büyük bir kısmı Ukrayna’yı destekledi. Avrupa Birliği bizim ve kendileri için daha fazla şey yapmalı. Tüm Avrupa halkı bekliyor" şeklinde konuştu.