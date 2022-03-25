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Zaporijya’da sokağa çıkma yasağı

Ukrayna’nın Zaporijya kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

25.03.2022 - 11:41 | | KİEV (İHA)
Zaporijya’da sokağa çıkma yasağı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, saldırıların olduğu kentlerde sokağı çıkma yasakları getirilmeye devam ediyor. Zaporijya Valiliği tarafından kentte, yarından itibaren 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu. 28 Mart’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapan Zaporijya Valisi Aleksandır Staruh, “Zaporijya’da 26 Mart saat 20.00 itibariyle 28 Mart saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm işverenlerden ve herkesten anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Kritik altyapı hizmetleriyle ilgisi olanların özel izin kağıtları için zamanında başvuru yapmaları gereklidir. Şehir çalışmak ve kendini korumak zorunda" ifadelerini kullandı.

Daha önce de Rus saldırıları nedeniyle Zaporijya kentinde 14 saat süren sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

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