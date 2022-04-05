Von der Leyen ve Borrell Kiev'e gidecek

Mamer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumartesi günü Varşova'da düzenlenecek "Ukrayna İçin Ayağa Kalk etkinliği" öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere bu hafta Kiev'e gidecek" dedi.