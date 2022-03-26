Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlamalar

CNN TÜRK muhabiri Samet Güner Lviv'deki patlamayla ilgili bilgileri aktardı. Samet Güner, "Patlama nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Çok fazla dumanın çıktığını görüyoruz. Lviv'deki şu anda patlama çıkan alan şehir merkezinde. Polis burayı göstermeyin diyor.Henüz patlamanın neden olduğuyla ilgili bilgi gelmedi. Siren seslerinin duyulmasının ardından patlama meydana geldi. Şehir merkezinin içinde yaşandı diyebiliriz." dedi.

MERKEZİ BİR NOKTA

Güner, "Burası normal bir yaşamın olduğu nokta. Şehir merkezi burası, Lviv merkezde patlama meydana geldi. Çok merkezi bir nokta olduğunu söyleyebilirim buranın. Binaların hemen yanında patlama meydana geldi." açıklamasında bulundu.