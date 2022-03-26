GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlamalar
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlamalar
ABONE OL

Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlamalar

Lviv'de 3 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından şehirde dumanlar yükseldi. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi. CNN TÜRK ekibi Lviv'den son durumu aktardı.

26.03.2022 - 18:47 |
Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlamalar

CNN TÜRK muhabiri Samet Güner Lviv'deki patlamayla ilgili bilgileri aktardı. Samet Güner, "Patlama nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Çok fazla dumanın çıktığını görüyoruz. Lviv'deki şu anda patlama çıkan alan şehir merkezinde. Polis burayı göstermeyin diyor.Henüz patlamanın neden olduğuyla ilgili bilgi gelmedi. Siren seslerinin duyulmasının ardından patlama meydana geldi. Şehir merkezinin içinde yaşandı diyebiliriz." dedi.

MERKEZİ BİR NOKTA

Güner, "Burası normal bir yaşamın olduğu nokta. Şehir merkezi burası, Lviv merkezde patlama meydana geldi. Çok merkezi bir nokta olduğunu söyleyebilirim buranın. Binaların hemen yanında patlama meydana geldi." açıklamasında bulundu.

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlamalar

Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlamalar

Ödemelere zam geliyor! Bakan müjdeyi duyurdu, 2 bin 600 lira olacak

Ödemelere zam geliyor! Bakan müjdeyi duyurdu, 2 bin 600 lira olacak

Türkiye'den flaş S-400 açıklaması: Söz konusu bile değil...

Türkiye'den flaş S-400 açıklaması: Söz konusu bile değil...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlamalar

Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlamalar

Sıradaki Haber
Ödemelere zam geliyor! Bakan müjdeyi duyurdu, 2 bin 600 lira olacak

Ödemelere zam geliyor! Bakan müjdeyi duyurdu, 2 bin 600 lira olacak

Sıradaki Haber
Türkiye'den flaş S-400 açıklaması: Söz konusu bile değil...

Türkiye'den flaş S-400 açıklaması: Söz konusu bile değil...

Sıradaki Haber
Milyonlarca kadın çalışanı kapsıyor! 306 TL fazla ödeniyor! Hiçbir kesinti yok, başvuran alıyor...

Milyonlarca kadın çalışanı kapsıyor! 306 TL fazla ödeniyor! Hiçbir kesinti yok, başvuran alıyor...

Sıradaki Haber