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DünyaUkraynalı denizci Rus ordusunu durdurmak için aracıyla birlikte köprüyü havaya uçurdu
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Ukraynalı denizci Rus ordusunu durdurmak için aracıyla birlikte köprüyü havaya uçurdu

Rus ordusunun Kiev'e girmesini engellemek isteyen Ukraynalı denizci, içinde kendisinin de bulunduğu araçla birlikte köprüyü havaya uçurdu.

25.02.2022 - 16:09 |
Ukraynalı denizci Rus ordusunu durdurmak için aracıyla birlikte köprüyü havaya uçurdu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile Ukrayna ordusunun Kiev'e 80 kilometre mesafede bulunan İvankov şehrinde çatışma halinde olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, Rus askerlerinin kuzeyden Belarus tarafından İvankov'a gelerek burada Ukrayna ordusu ile çatışmalara girdiği aktarıldı. Ukraynalı denizci Vitaliy Skakun, Rus tanklarının ilerlemesini durdurmak için kendisiyle birlikte Henichesky Köprüsü'nü havaya uçurdu.

Ukraynalı denizci Rus ordusunu durdurmak için aracıyla birlikte köprüyü havaya uçurdu

Kiev metrosundan açıklama

Öte yandan Kiev metrosu da bir açıklama yaparak Ruslar tarafından yapılacak muhtemel bir hava saldırısında hangi metro istasyonlarının çalışıp çalışmayacağını duyurdu. Açıklamada, "Muhtemel bir hava saldırısında sirenler çalarsa Dnipro, Gidropark, Darnitsa, Çernigovska, Lesnaya metroları çalışmayacaktır. Bu istasyonlar sığınak olarak ya da yolcu taşımacılığı için güvenli değil. Vatandaşlarımızdan diğer metro istasyonlarını kullanmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ordu açıklama yaptı

Ordunun açıklamasında, "Tank ilerleyişini durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurma kararı alındı. Denizci Vitaliy Skakun, bu görevi yerine getirmek için gönüllü oldu ve düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurdu" denildi.

Ukraynalı denizci Rus ordusunu durdurmak için aracıyla birlikte köprüyü havaya uçurduUkraynalı denizci Rus ordusunu durdurmak için aracıyla birlikte köprüyü havaya uçurdu

 

 

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