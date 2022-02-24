Ukraynada bombardÄ±man sonucu sivil kayÄ±plar var
Ukrayna Acil Durum yetkilileri Harkov yakÄ±nlarÄ±ndaki Chuhuiv kentinde bombardÄ±man sonucu bir sivil yerleÅŸim yerindeki apartmanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sivil kayÄ±plarÄ±n olduÄŸunu belirtti.Â
24.02.2022 - 12:27 | | UKRAYNA, (DHA)
AÃ§Ä±klamada bu sabah yerel saatle 08.00 civarlarÄ±nda sivil yerleÅŸim yerindeki bir apartmanda bombardÄ±man sebebiyle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, binanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve sivil kayÄ±plarÄ±n olduÄŸu ifade edildi. Olay yerine giden ekipler binadan 15 kiÅŸiyi tahliye ettiklerini belirtti.