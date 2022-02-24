GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna, Rusya'nın Belarus sınırı tarafından da saldırdığını açıkladı
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna, Rusya'nın Belarus sınırı tarafından da saldırdığını açıkladı
ABONE OL

Ukrayna, Rusya'nın Belarus sınırı tarafından da saldırdığını açıkladı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığı belirtildi.

24.02.2022 - 11:14 | | UKRAYNA, (DHA)
ABONE OL

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 sıralarında Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırıda, sınır birlikleri ve kontrol noktalarının topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla hedef alındığı ve bunun Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv ve Zhytomyr bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senkivka-Velesivka bölgesinde Rus tanklarının sınırı geçtiği görüldü.

 

 

    GÜNCEL HABERLER

    Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

    Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

    Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

    Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

    Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

    Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

    Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

    Sıradaki Haber
    Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

    Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

    Sıradaki Haber
    Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

    Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

    Sıradaki Haber
    ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

    ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

    Sıradaki Haber