Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! NATO bu devreye giriyor? Bomba hamle, Putin ve Zelenskiy...

Rusya'nın Ukrayna işgalinde yirmi birinci gün yine patlamalarla başladı. Kiev sokaklarında ise siperlerin yanı sıra tank geçişlerini önleyen kapanlar ve dev beton bloklar var. İşte dakika dakika gelişmeler...

20.25: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, ABD’nin krizin diplomatik yolla çözülmesi için Kiev’e baskı yapması gerektiğini ifade etti.

BIDEN DUYURDU: UKRAYNA'YA DEV YARDIM

20.15: ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu. ABD Biden, Rusya ekonomisi üzerindeki baskıya devam edeceklerini belirterek, “Putin’in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz” dedi.

18.53: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın tehdit oluşturduğunu savunurken askeri operasyonlarının sadece Donetsk ve Luhansk ile sınırlı kalması durumunda Kiev’in kendilerine yönelik tehditlerinin son bulmayacağını söyledi.

18.45: Uluslararası Adalet Divanı yaptığı açıklamada "Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı." dedi.

UKRAYNA NATO'YA KATILACAK MI? STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMA

18.36: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararı." açıklamasında bulundu. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife aldığını ifade ederek, “Rusya’nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız" dedi. Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.

17.30 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Abu Dhabi ziyareti sırasında Ukrayna’nın yakın bir zamanda NATO’ya girmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını fark etmenin önemini ifade etmiş, “Yıllardır açık kapılardan bahsedildi ama şimdi o kapılardan içeri giremediğimiz söyleniyor” demişti.

16.45 : Rusya lideri Putin, "Rus varlıklarına el konulması, Rus iş dünyası için bir ders oldu" dedi. Amacın başından beri yaptırımlar olduğunu, sadece bir bahane gerektiğini öne süren Putin, "Batı'nın eylemleri 1930'lar Almanyası'ndaki anti-semitik pogromlara benziyor" diye konuştu.

Putin, "Batı, geri adım atacağımız sanıyor, Rusya'yı anlamıyor... Ekonomimizde yapısal değişikliklere ihtiyaç var, bunlar enflasyonu ve işsizliği artırabilir" ifadelerini kullandı.

16.10 : Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Kongresi'ne yaptığı konuşmada "Pearl Harbor'ı düşününün, 11 Eylül'ü düşünün. Korkunç günlerdi" dedi ve Ukrayna hava sahasının kapatılması, eğer bu yapılamıyorsa uçak ve hava savunma sistemi temin edilmesi için çağrıda bulundu.

15.40 : ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rus güçleri sivilleri vurmakla suçladığı mesajında şu iddiada bulundu: "Bugün Rus güçleri Çernihiv'de ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişiyi vurarak öldürdü. Bu korkunç saldırılar durdurulmalı. Ukrayna'daki vahşet suçlarının hesabının verilebilmesi için mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyoruz..

15.30 : Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. 'Türk-Rus ilişkileri bölgede istikrarın sağlanması için önemli.' diyen Lavrov, 'Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlaştırılması. Ankara'nın Ukrayna konusundaki yaklaşımı son derece dengeli.' dedi. Lavrov, Kafkas ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha da artmasını istediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu da, 'Bugün özellikle Antalya'dan sonra burada tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Krizin başından bu yana net bir tutum takındır. Endişelerimizi dürüst ve samimi bir biçimde bpaylaştık. Başından beri hem insani hem kalıcı barış için sarf ettik, ediyoruz.' ifadelerine yer verdi.

14.40 : Rus işgalci askerler, bir belediye başkanını daha kaçırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, liman kenti Skadovsk'un belediye başkanı Oleksandr Yakovlyev ve yardımcısı Yurii Palyukh'un Ruslar tarafından kaçırıldığını duyurdu.

13.35 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Moskova'yı ziyaret ediyor. Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Ukrayna savaşını ele alıyor. Bakanların görüşmeden sonra kameralar önüne çıkıp basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Görüşme öncesinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye başından beri net bir tutum sergiledi. Dengeli, objektif" dedi, Ankara'nın sergilediği arabulucuğa vurgu yaptı.

Sergey Lavrov ise, mevkidaşı Çavuşoğlu ile geçen hafta Antalya'da bir araya geldiklerini hatırlatıp, "Türkiye’nin bu konudaki dengeli tutumu bizim için çok önemli. Ayrıca Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin gerekliliğini yerine getirmesine büyük önem veriyoruz" dedi.

NATO: Destek sürecek

13.30 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki toplantıda NATO’nun Ukrayna'ya verdiği destekte birlik olmaya devam ettiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinin başlamasından bu yana yapılan ilk NATO toplantısında Stoltenberg, Batılı liderlerin Kiev'e büyük askeri destek sağladığını ve bu desteği sürdürme sözü verdiğini kaydetti.

Stoltenberg, "Dünya bu anlamsız savaşı kınıyor. NATO müttefikleri ve ortakları Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyor ve Ukrayna'ya destekte birleştik" dedi ve ekledi:

"Uzun yıllar boyunca on binlerce Ukraynalı askeri eğittik ve Ukrayna'nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olmak için büyük miktarda kritik ekipman sağladık. Rus işgalinin başlangıcından bu yana müttefikler, cesur Ukrayna halkına, hükümete ve silahlı kuvvetlere askeri teçhizat, insani ve mali yardım ve milyonlarca mülteciye barınak sağlayarak desteğimizi önemli ölçüde artırdı. Bugün hepimizin Ukrayna'yı desteklemesi daha da önemli."

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, çarşamba günü NATO toplantısıyla ilgili iyaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya savunma silahları göndermeye devam edeceklerini ve Kiev'i desteklemekte hemfikir olduklarını söyledi. Austin, "Rusya'nın sebepsiz ve haksız işgalini kınıyoruz... Ukraynalıların kendilerini savunmalarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna ittifakın üyesi değil.

13.15 : Kremlin'den yapılan açıklamada, "Avusturya gibi askerden arındırılmış ancak kendi ordusunu bulunduran bir Ukrayna fikri üstünde uzlaşılabilir" denildi. Yaptırımların da Kiev yönetimiyle masaya yatırıldığnın kaydedildiği açıklamada, 'dost olmayan' ülkelere de kişisel yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

12.45 : Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı, ordu birliklerinin Rus işgalcileri püskürtmek için karşı taarruza geçtiğini söyledi. Danışman Mykhailo Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda misilleme saldırılarıyla savaşın gidişatının değişeceğini aktardı.

DÖRDÜNCÜ RUS GENERAL DE ÖLDÜRÜLDÜ

11.35 : Ukrayna, 24 Şubat tarihinde başlayan Rus işgalinde dördüncü Rus generalin de öldürüldüğünü açıkladı. Günlerdir kuşatma altında tutulan Mariupol'de öldürülen Tümgeneral Oleg Mityaev, daha önce Suriye'de bulunmuş bir askerdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Rus generalin öldürüldüğünü Telegram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy gece yarısı bir Rus generalin öldürüldüğü bilgisini verdi ancak bir isim açıklamadı. Ukrayna birlikleri, daha önce Tümgeneral Andrei Kolesnikov, Tümgeneral Vitaliy Gerasimov ve yine aynı rütbedeki Andrei Sukhovetsky'i de öldürmüştü. Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline öncülük eden yaklaşık 20 tümgeneral olduğuna inanılıyor.

Ukrayna'daki savaşta ölen rütbeli Rus askerleri, yeryüzünün en büyük yüzölçümüne sahip ülkelerinde, kendi memleketlerinde toprağa veriliyor. Sosyal medyada, Sibirya'dan Pasifik Okyanusu kıyısına kadar neredeyse Rusya'nın her yerinde düzenlenen cenaze törenlerinin fotoğrafları paylaşılıyor.

Rusya, işgalin birinci haftası dolduğunda yaklaşık 500 askerinin öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Ukrayna ise, bugün yaptığı açıklamada geride kalan 21 günde 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü kaydediyor. Yüzlerce tank ve binlerce zırhlı aracın yok edildiğini belirten Kiev yönetimi, düşürülen savaş uçağının sayısını ise 84 olarak veriyor. ABD'li yetkililer, geçen hafta öldürülen Rus askerlerinin sayısını en az 4 bin olarak açıklamıştı.

LAVROV'DAN ILIMLI MESAJLAR

11.20 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile görüşmelerin zor geçtiğini ancak orta yol bulunması için umut olduğunu söyledi. Lavrov, Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünün ciddi bir şekilde ele alındığını da açıkladı. Sorunun sadece Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü olmadığını kaydeden Lavrov, Rus dilinin ülkede kullanımı ve ifade özgürlüğü meselelerinin de önemli olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Facebook'tan yayınladığı son videosunda Rusya ile yapılan barış görüşmelerinin 'daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü, ancak halen zamana ihtiyaç duyulduğunu' aktardı.

11.15 : Bu sabah erken saatlerde başkent Kiev'de patlamalar duyuldu. Acil servis yetkilileri, Şevçenko semtindeki 12 katlı bir apartmanın, sabah 06.00 sularında Rus bombardımanıyla vurulduğunu, yandaki dokuz katlı bir binanın da hasar gördüğünü söyledi. İki kişinin yaralandığı ve 35 kişinin binadan tahliye edildiği belirtildi. 7.45'te söndürülen yangının ardından kurtarma ekipleri enkazda hayatta kalanları arıyor.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, patlamaların ardından gökyüzüne yükselen siyah duman kütlesini gösteren fotoğraflar servis etti. Kiev’de iki günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yetkililer, başkent için 'zor ve tehlikeli' bir dönem olduğu konusunda uyarıda bulundu.

11.08 : Ukrayna bölgesel askeri yönetimi başkanı, Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana güneydoğudaki Zaporijya kentinde ilk kez sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi.

Oleksandr Starukh, Telegram hesabında paylaştığı bir mesajda, kentteki bir tren istasyonunun ve halka açık bir parkın Rus füzeleri tarafından vurulduğunu yazarak, "Bu sabah iyi değildi... Roketler Zaporijya-2 tren istasyonu alanına düştü. İlk verilere göre ölen olmadı. İkinci roket botanik bahçesi alanına düştü" ifadelerini kullandı. Starukh, saldırıların kuşatma altındaki Mariupol kentinden gelen insanların Zaporijya'ya ulaşması ardından gerçekleştiğini iddia etti.