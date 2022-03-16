ABD Başkanı Biden'dan son dakika Ukrayna kararı! Emri verdi, İHA ve SİHA dahil...

Biden'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Zelenski'nin konuşmasını dinledim. Çok ikna edici konuştu. Kendisi hatırı sayılır güç gösteren bir halk adına konuşuyor. Putin doğum hastanelerini, merkezleri, okulları vuruyor.

"PUTİN ÇOK AĞIR Bİ BEDEL ÖDEYECEK"

Dün Rus güçlerinin yüzlerce doktor ve hastaları rehin aldığını duydum. Mariupol'deki hastanede. Bunların hepsi suçtur. Kararlıyız, Putin çok ağır bir bedel ödeyecek. Putin'in ekonomisinin belini kırıyoruz. Tüm NATO ve AB arkamızda. Ukrayna'nın Putin için bir zafer olmamasını sağlamak.

Desteğimize bu savaş başlamadan başladık. Tatbikatlar yaptık Ukrayna sınırında. Putin'in işgal tehdidini çok ciddiye aldık. Ukrayna'ya 650 milyon dolarlık askeri destek verdik. Böylece işgal başladığında ellerinde ihtiyaçları olan her türlü silah vardı. Savaş başladığında 350 milyon dolarlık ek destek sağladık. Yüzlerce tanksavar gönderildi. Radar sistemlerini gönderdik. Taktiksel teçhizat verdik. Analiz kapasitelerini sağladık. Bunların hepsi Rus güçlerine büyük bir hasar vermesini sağladık.

UKRAYNA'YA YENİ DESTEK PAKETİ

Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni güvenlik desteği vereceğiz. Pakette 800 uçaksavar ve tanksavar da olacak. Top mermileri ve 20 milyon mühimmat sağlayacağız. Bunların içinde İHA'lar da SİHA'lar da olacak. Böylece en son teknoloji sistemlerimizi Ukrayna'ya göndermeye hazır olduğumuzu kanıtlamış olacağız.

Bu bir otokratın açlığı ile insanların özgür olma isteğinin karşı karşıya gelme isteğidir. Amerika özgürlüğün yanındadır. Her zaman da öyle olacaktır. Tanrı ülkesini savunan Ukraynalıları korusun.