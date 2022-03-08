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DünyaUkrayna-Rusya savaşında kritik gelişme! Madalyalı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov Harkiv yakınlarında çatışmada öldü
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Ukrayna-Rusya savaşında kritik gelişme! Madalyalı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov Harkiv yakınlarında çatışmada öldü

13. gününe giren Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Direktörlüğü, Rusya'nın önemi bir generalinin Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiğini iddia etti.

08.03.2022 - 09:37 |
Ukrayna-Rusya savaşında kritik gelişme! Madalyalı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov Harkiv yakınlarında çatışmada öldü

Uluslararası ajansların "acil" koduyla duyurduğu habere göre, Ukrayna askeri istihbaratı açıklama yaparak, kuvvetlerinin kuşatma altındaki Harkov kenti yakınlarında bir Rus generalini öldürdüğünü ve bunun işgalde ölen ikinci Rus üst düzey komutanı olduğunu söyledi.

41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Valeri Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

Harkiv çatışmasında Gerasimov'un dışında yüksek rütbeli başkaca Rus askerlerin de öldüğü öne sürüldü.

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