Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi

Şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hasar gören bir köprünün altına sığınan sivillerin görüntüsüyle basına yansıyan Irpin’de, 200’ü çocuk yaklaşık 2 bin kişi Ukrayna Polisi tarafından tahliye edildi. Görüntülerde yaşlılarla çocuklu ailelere polislerin yardımcı olduğu görüldü.