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DünyaUkrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Irpin’den 200’ü çocuk yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

07.03.2022 - 17:45 |
Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi

Şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hasar gören bir köprünün altına sığınan sivillerin görüntüsüyle basına yansıyan Irpin’de, 200’ü çocuk yaklaşık 2 bin kişi Ukrayna Polisi tarafından tahliye edildi. Görüntülerde yaşlılarla çocuklu ailelere polislerin yardımcı olduğu görüldü.

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