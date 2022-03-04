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DünyaSuudi Arabistan ile Rusya arasında kritik görüşme! Anlaşma sağlandı
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Suudi Arabistan ile Rusya arasında kritik görüşme! Anlaşma sağlandı

Rusya Dışişlerinden yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Al Saud ile telefon görüşmesi yaptı.

04.03.2022 - 18:03 | | DHA
Suudi Arabistan ile Rusya arasında kritik görüşme! Anlaşma sağlandı

Görüşme sırasında, OPEC + üye ülkelerinin küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanmasına yardımcı olma yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirmelerinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları dikkate alarak, küresel enerji arzıyla ilgili konuların siyasallaştırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Rus tarafının Donbass'ı korumaya yönelik özel askeri operasyon bağlamındaki yaklaşımlarını özetledi denildi. Görüşmede iki liderin çeşitli seviyelerde temasları sürdürme konusunda anlaştığı belirtildi.

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