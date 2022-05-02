SİHA'lar görev başında: İki Rus devriye botunu vurduk

Ukrayna Savunma Bakanlığı Rus devriye botlarını vurduğu anları uluslararası basına servis etti. Görüntülerde Karadeniz'de devriye gezen botların SİHA'lar ile hedef alınması dikkat çekti.

Ukrayna ordusu, iki devriye botunun Yılan Adası yakınlarında tespit edildiğini daha sonra SİHA'lardan atılan füzeler ile batırıldığını söyledi.

Yetkilinin Moskova kruvazörüne ithafta bulunması dikkat çekti. Ukrayna ordusu kruvazörü vurduğunu duyurmuş, Rusya önce bunu reddetmiş, daha sonra geminin battığını açıklamıştı.

Yetkili ayrıca Odesa'ya denizden bir saldırı olabileceğini de ifade etti. (CNN Türk)